Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Лунин не сумел полностью заменить Куртуа
Известный мадридский ресурс Marca выступил с критикой украинского вратаря Андрея Лунина.
Журналисты СМИ считают, что кипер не сумел полноценно заменить травмированного Тибо Куртуа и подсчитали, что Лунин пропустил 20 голов за свои 10 матчей в текущем сезоне.
Андрей не сыграл ни одной встречи на ноль и не был таким влиятельным игроком как в прошлых сезонах, когда в моменты травм Куртуа Лунин классно действовал в своих матчах, особенно в Лиге чемпионов.
Несмотря на неудачный сезон команды в целом, ранее сообщалось, что Реал планирует сохранить пару вратарей Куртуа – Лунин на следующий чемпионат.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Малиновский продолжит карьеру в Турции
Нидерландец – о габаритах
Наприклад, учора, Лунін тягнув все що міг.У моменті з голом, яка його провина?Як і 99% інших голів.
Була одна його груба помилка у грі проти Баварії у Мюнхені.Одна груба помилка за 10 матчів!
Але хейтерам по барабану, їм головне вилити більше бруду на українського воротаря