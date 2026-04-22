Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испания
22 апреля 2026, 18:10 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:32
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей

Лунин не сумел полностью заменить Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный мадридский ресурс Marca выступил с критикой украинского вратаря Андрея Лунина.

Журналисты СМИ считают, что кипер не сумел полноценно заменить травмированного Тибо Куртуа и подсчитали, что Лунин пропустил 20 голов за свои 10 матчей в текущем сезоне.

Андрей не сыграл ни одной встречи на ноль и не был таким влиятельным игроком как в прошлых сезонах, когда в моменты травм Куртуа Лунин классно действовал в своих матчах, особенно в Лиге чемпионов.

Несмотря на неудачный сезон команды в целом, ранее сообщалось, что Реал планирует сохранить пару вратарей Куртуа – Лунин на следующий чемпионат.

Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
реально статистика в Луніна жахлива
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Ну то клуб сам винен в такій ситуації. Давали б частіше грати,то один би менше травмувався,а у другого було б більше практики. А так маємо те що маємо.
Ответить
0
дібіли. а захисту нічого не хочете сказати?)
Ответить
0
І це Луніна вина, а не наслідок жахливої гри Реала в захисті? 
Наприклад, учора, Лунін тягнув все що міг.У моменті з голом, яка його провина?Як і 99% інших голів.
Була одна його груба помилка у грі проти Баварії у Мюнхені.Одна груба помилка за 10 матчів!
Але хейтерам по барабану, їм головне вилити більше бруду на українського воротаря 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
  Джон Террі краще стояв на воротах, коли Чеха вирубили, а потім і дублюючого голкіпера, ніж ця діра!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем