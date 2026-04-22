Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей

Известный мадридский ресурс Marca выступил с критикой украинского вратаря Андрея Лунина.

Журналисты СМИ считают, что кипер не сумел полноценно заменить травмированного Тибо Куртуа и подсчитали, что Лунин пропустил 20 голов за свои 10 матчей в текущем сезоне.

Андрей не сыграл ни одной встречи на ноль и не был таким влиятельным игроком как в прошлых сезонах, когда в моменты травм Куртуа Лунин классно действовал в своих матчах, особенно в Лиге чемпионов.

Несмотря на неудачный сезон команды в целом, ранее сообщалось, что Реал планирует сохранить пару вратарей Куртуа – Лунин на следующий чемпионат.