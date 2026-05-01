Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо отреагировали на поражение Шахтера и рассказали о Классическом
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 21:27 | Обновлено 01 мая 2026, 21:30
Тарас Михавко – об игре с «Кривбассом», предстоящем поединке с «горняками» и Лиге конференций

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко для официального клубного сайта рассказал о своих ожиданиях от матча против «Шахтера» в Премьер-лиге, а также отреагировал на поражение «горняков» в Лиге конференций:

– Уже прошло несколько дней после исторического матча с «Кривбассом». Успели оправиться от него?

– Конечно, мы пришли в себя, потому что у нас впереди «Классическое». Мы в пути после игры и на следующий день проанализировали матч против «Кривбасса» и начали готовиться к поединку с «Шахтером».

– Сначала был матч против «Кривбасса», далее поединок против «Шахтера». Насколько трудно сохранять моральные и физические силы во время такого отрезка?

– Да, это непростой отрезок, но мы должны готовиться к каждой игре, каким бы ни был соперник. Наша задача – выходить и побеждать. То, что график сложный, на мой взгляд, наоборот, должен нас больше настраивать на то, чтобы сыграть положительно.

– Что для вас лично значит противостояние «Динамо» и «Шахтера»?

– Матчи против «Шахтера» – это дерби, это «Классическое», как говорится. Матчи против «Шахтера» всегда принципиальны вне зависимости от турнирного значения. Это всегда как финал. Поэтому мы понимаем принципиальность матча и готовимся.

– В команде сейчас есть игроки, которые на взрослом уровне еще не играли против «Шахтера». Как вы и другие партнеры по команде объясняете им важность матча?

– Ребята на юношеском уровне играли против «Шахтера», и там это тоже принципиальные игры. Однако основные команды «Динамо» и «Шахтера» – совсем другое, и они это понимают. Старшие ребята тоже помогают и говорят о принципиальности этого матча.

– Смотрели матч «Шахтера» против «Кристал Пэлас» в Лиге конференций? Что можете сказать о будущем сопернике?

– Да, я смотрел эту игру. «Шахтер» – хорошая команда, и «Кристал Пэлас» – это команда из топ-чемпионата. Мы проанализировали, что нам нужно делать, и как нам нужно играть.

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем