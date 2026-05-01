В Динамо отреагировали на поражение Шахтера и рассказали о Классическом
Тарас Михавко – об игре с «Кривбассом», предстоящем поединке с «горняками» и Лиге конференций
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко для официального клубного сайта рассказал о своих ожиданиях от матча против «Шахтера» в Премьер-лиге, а также отреагировал на поражение «горняков» в Лиге конференций:
– Уже прошло несколько дней после исторического матча с «Кривбассом». Успели оправиться от него?
– Конечно, мы пришли в себя, потому что у нас впереди «Классическое». Мы в пути после игры и на следующий день проанализировали матч против «Кривбасса» и начали готовиться к поединку с «Шахтером».
– Сначала был матч против «Кривбасса», далее поединок против «Шахтера». Насколько трудно сохранять моральные и физические силы во время такого отрезка?
– Да, это непростой отрезок, но мы должны готовиться к каждой игре, каким бы ни был соперник. Наша задача – выходить и побеждать. То, что график сложный, на мой взгляд, наоборот, должен нас больше настраивать на то, чтобы сыграть положительно.
– Что для вас лично значит противостояние «Динамо» и «Шахтера»?
– Матчи против «Шахтера» – это дерби, это «Классическое», как говорится. Матчи против «Шахтера» всегда принципиальны вне зависимости от турнирного значения. Это всегда как финал. Поэтому мы понимаем принципиальность матча и готовимся.
– В команде сейчас есть игроки, которые на взрослом уровне еще не играли против «Шахтера». Как вы и другие партнеры по команде объясняете им важность матча?
– Ребята на юношеском уровне играли против «Шахтера», и там это тоже принципиальные игры. Однако основные команды «Динамо» и «Шахтера» – совсем другое, и они это понимают. Старшие ребята тоже помогают и говорят о принципиальности этого матча.
– Смотрели матч «Шахтера» против «Кристал Пэлас» в Лиге конференций? Что можете сказать о будущем сопернике?
– Да, я смотрел эту игру. «Шахтер» – хорошая команда, и «Кристал Пэлас» – это команда из топ-чемпионата. Мы проанализировали, что нам нужно делать, и как нам нужно играть.
