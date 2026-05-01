  4. ОФИЦИАЛЬНО. У Марадоны были биполярка и нарциссическое расстройство
01 мая 2026, 18:44
ОФИЦИАЛЬНО. У Марадоны были биполярка и нарциссическое расстройство

Впервые оглашены диагнозы легенды мирового футбола

Instagram. Диего Марадона

Диего Марадона страдал биполярным расстройством и нарциссическим расстройством личности, заявил в четверг его психолог на судебном процессе по делу о смерти легенды аргентинского футбола.

«Здесь представлена клиническая картина: проблемы с зависимостью, биполярное расстройство и расстройство личности. Это три хронических, пожизненных состояния», – сказал психолог Карлос Диас на суде над медицинской командой Марадоны, обвиняемой в халатности в последние дни его жизни в 2020 году. Хотя зависимость звезды от таких веществ, как кокаин и алкоголь, была хорошо известна, диагнозы, поставленные в четверг, никогда не разглашались публично.

Диас сказал, что близкие соратники Марадоны рассказали ему: «Его употребление наркотиков было тесно связано с его спортивными достижениями, и когда он испытывал какое-то разочарование, он не знал, как с ним справиться».

Диас является одним из обвиняемых на этом процессе. Семи медицинским работникам, включая нейрохирурга, психиатра и медсестру, грозит тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет, если их признают виновными в убийстве с возможным умыслом.

Марадона умер от сердечной недостаточности и острого отека легких в возрасте 60 лет, восстанавливаясь дома после операции по удалению тромба в головном мозге.

По теме:
ФОТО. Марадону «убили»: на суде показали новые шокирующие кадры
Дрогба назвал трех футболистов, превзошедших Роналду и Месси
Рекорды чемпионатов мира. Пеле с 1970 года удерживает уникальное достижение
Руслан Полищук Источник: France24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Футбол | 01 мая 2026, 16:48 0
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны

Додо особо выделил Жуниора Мораеса, а также журналиста, имя которого не назвал

КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
Футбол | 01 мая 2026, 15:59 12
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении

Михаил Кополовец уверен, что все проблемы нашего футбола в низком уровне чемпионата

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01.05.2026, 00:12
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Популярные новости
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 41
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
