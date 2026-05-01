ОФИЦИАЛЬНО. У Марадоны были биполярка и нарциссическое расстройство

Диего Марадона страдал биполярным расстройством и нарциссическим расстройством личности, заявил в четверг его психолог на судебном процессе по делу о смерти легенды аргентинского футбола.

«Здесь представлена клиническая картина: проблемы с зависимостью, биполярное расстройство и расстройство личности. Это три хронических, пожизненных состояния», – сказал психолог Карлос Диас на суде над медицинской командой Марадоны, обвиняемой в халатности в последние дни его жизни в 2020 году. Хотя зависимость звезды от таких веществ, как кокаин и алкоголь, была хорошо известна, диагнозы, поставленные в четверг, никогда не разглашались публично.

Диас сказал, что близкие соратники Марадоны рассказали ему: «Его употребление наркотиков было тесно связано с его спортивными достижениями, и когда он испытывал какое-то разочарование, он не знал, как с ним справиться».

Диас является одним из обвиняемых на этом процессе. Семи медицинским работникам, включая нейрохирурга, психиатра и медсестру, грозит тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет, если их признают виновными в убийстве с возможным умыслом.

Марадона умер от сердечной недостаточности и острого отека легких в возрасте 60 лет, восстанавливаясь дома после операции по удалению тромба в головном мозге.