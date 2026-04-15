ФОТО. Марадону «убили»: на суде показали новые шокирующие кадры
Новые слушания по делу о смерти Диего Марадоны
В деле о смерти Диего Марадоны начался новый суд.
Прокуратура обвиняет врачей в том, что они оставили Диего Марадону без должного ухода, фактически «обрекли его на смерть» и проигнорировали тревожные сигналы. Адвокат его дочерей заявил, что легенду «убили».
Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет во время восстановления после операции на мозге. Семь членов его медицинской команды обвиняются в халатности, приведшей к смерти. Все они отрицают вину.
По данным следствия, условия его лечения называли «домом ужасов», а необходимая помощь не была оказана. Эксперты заявили, что футболист провел последние часы в сильных мучениях и страдал от тяжелых заболеваний сердца и печени.
Прокурор показал в суде фото последнего дня Марадоны, заявив, что «никто не сделал того, что должен был». Защита настаивает, что смерть была неизбежной.
В случае признания вины обвиняемым грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.
