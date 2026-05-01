Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бубновый валет. Тренер Костюк показала карту после матча. Что это значит?
WTA
01 мая 2026, 18:19
Сандра Заневска показала карту Марте после ее победы в полуфинале Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Анастасию Потапову на турнире WTA 1000 в Мадриде и впервые в карьере вышла в финал на таком уровне соревнований.

После победы Марты, Сандра Заневска (тренер марты Костюк) показала ей карту «Бубновый валет».

В интервью Sky Sports Марта рассказала, что каждый раз перед матчами, чтобы снять напряжение, они с мужем и тренером могут играть в своего рода игру – угадывать масть или номинал верхней карты колоды. Сандра и муж Марты часто угадывают, а именно сегодня удача была на стороне Костюк, впервые за долгое время.

Заневска сказала, что это счастливая карта и Марта выиграет поединок. Показав ее, Сандра подтвердила ранее сказанные слова.

В финальном поединке супертурнира в Мадриде, Костюк сыграет с нейтральной теннисисткой Миррой Андреевой. Матч состоится в субботу, 2 мая в 18:00 по Киеву.

По теме:
КОСТЮК: «Хочу получить удовольствие от игры и с нетерпением жду финала»
Известный японский теннист объявил о завершении профессиональной карьеры
ФОТО. Лунин обратился к Костюк после феерии Марты в Мадриде
Марта Костюк Сандра Заневска lifestyle
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01 мая 2026, 07:55 41
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

Хрустальный Джек. Британец снялся с Ролан Гаррос из-за травмы
Теннис | 01 мая 2026, 13:36 0
Хрустальный Джек. Британец снялся с Ролан Гаррос из-за травмы
Хрустальный Джек. Британец снялся с Ролан Гаррос из-за травмы

Дрейпер пропустит Мейджор из-за травмы колена

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Футбол | 01.05.2026, 13:50
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 01.05.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
30.04.2026, 09:18 9
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 11
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем