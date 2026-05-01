Бубновый валет. Тренер Костюк показала карту после матча. Что это значит?

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Анастасию Потапову на турнире WTA 1000 в Мадриде и впервые в карьере вышла в финал на таком уровне соревнований.

После победы Марты, Сандра Заневска (тренер марты Костюк) показала ей карту «Бубновый валет».

В интервью Sky Sports Марта рассказала, что каждый раз перед матчами, чтобы снять напряжение, они с мужем и тренером могут играть в своего рода игру – угадывать масть или номинал верхней карты колоды. Сандра и муж Марты часто угадывают, а именно сегодня удача была на стороне Костюк, впервые за долгое время.

Заневска сказала, что это счастливая карта и Марта выиграет поединок. Показав ее, Сандра подтвердила ранее сказанные слова.

В финальном поединке супертурнира в Мадриде, Костюк сыграет с нейтральной теннисисткой Миррой Андреевой. Матч состоится в субботу, 2 мая в 18:00 по Киеву.