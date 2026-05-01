КОСТЮК: «Хочу получить удовольствие от игры и с нетерпением жду финала»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) впервые в карьере вышла в финал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Марта поделилась мыслями о предстоящем финале на супертурнире в Мадриде, к тором она сыграет с нейтральной теннисисткой Миррой Андреевой (WTA 8).

– Учитывая победную серию в Руане и теперь выход в финал здесь, в Мадриде, как вы себя чувствуете физически перед субботой?

– Да, самочувствие немного колеблется: то лучше, то хуже. Конечно, конец недели, так что вряд ли кто-то чувствует себя на все сто – и это нормально. Думаю, самое важное – это то, как ты с этим справляешься, именно это и делает разницу. Мне кажется, сегодня я справилась очень хорошо, особенно с этим камбэком в третьем сете, и, по сути, это главное. Это будем важным и в субботу.

– О финале в субботу. Вы сыграете против Мирры Андреевой. Вы завоевали трофей в этом сезоне на грунте (WTA 250 в Руане) и она также выиграла титул (WTA 500 в Линце). Чего вы ожидаете от себя и от ее игры?

– Думаю, это немного разные финалы: разные соперницы, разные условия, совсем другие турниры. Наверное, в четвертьфинале я нервничала больше, потому что чувствовала, что уже близко к решающей стадии, но еще не там. Сегодня (30 апреля), даже когда проигрывала, я поддерживала себя и старалась наслаждаться моментом – полуфиналом одного из крупнейших турниров. Хочу сделать то же самое в субботу.

Что бы ни произошло – я уже в финале. Хочу получить удовольствие от игры, от пребывания на корте и показать хороший теннис. Мы уже играли в Брисбене, это был тяжелый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьет и отлично подает. С нетерпением жду финала.

Финальный поединок супертурнира в Мадриде состоится в субботу, 2 мая. Начало в 18:00 по Киеву.