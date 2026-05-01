  4. КОСТЮК: «Хочу получить удовольствие от игры и с нетерпением жду финала»
01 мая 2026, 17:34 | Обновлено 01 мая 2026, 17:38
Марта поделилась мыслями о предстоящем финале на супертурнире в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) впервые в карьере вышла в финал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Марта поделилась мыслями о предстоящем финале на супертурнире в Мадриде, к тором она сыграет с нейтральной теннисисткой Миррой Андреевой (WTA 8).

– Учитывая победную серию в Руане и теперь выход в финал здесь, в Мадриде, как вы себя чувствуете физически перед субботой?

– Да, самочувствие немного колеблется: то лучше, то хуже. Конечно, конец недели, так что вряд ли кто-то чувствует себя на все сто – и это нормально. Думаю, самое важное – это то, как ты с этим справляешься, именно это и делает разницу. Мне кажется, сегодня я справилась очень хорошо, особенно с этим камбэком в третьем сете, и, по сути, это главное. Это будем важным и в субботу.

– О финале в субботу. Вы сыграете против Мирры Андреевой. Вы завоевали трофей в этом сезоне на грунте (WTA 250 в Руане) и она также выиграла титул (WTA 500 в Линце). Чего вы ожидаете от себя и от ее игры?

– Думаю, это немного разные финалы: разные соперницы, разные условия, совсем другие турниры. Наверное, в четвертьфинале я нервничала больше, потому что чувствовала, что уже близко к решающей стадии, но еще не там. Сегодня (30 апреля), даже когда проигрывала, я поддерживала себя и старалась наслаждаться моментом – полуфиналом одного из крупнейших турниров. Хочу сделать то же самое в субботу.

Что бы ни произошло – я уже в финале. Хочу получить удовольствие от игры, от пребывания на корте и показать хороший теннис. Мы уже играли в Брисбене, это был тяжелый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьет и отлично подает. С нетерпением жду финала.

Финальный поединок супертурнира в Мадриде состоится в субботу, 2 мая. Начало в 18:00 по Киеву.

По теме:
Бубновый валет. Тренер Костюк показала карту после матча. Что это значит?
ФОТО. Лунин обратился к Костюк после феерии Марты в Мадриде
Дебютный на тысячниках. Все финалы Костюк за карьеру: Марта догнала Цуренко
Алина Грушко Источник: Большой теннис Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Футбол | 01 мая 2026, 11:15 45
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко без особых упреков посыпает голову пеплом

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 18
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 01.05.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бывшая 11-я ракетка сообщила о завершении профессиональной карьеры
Теннис | 01.05.2026, 15:14
Бывшая 11-я ракетка сообщила о завершении профессиональной карьеры
Бывшая 11-я ракетка сообщила о завершении профессиональной карьеры
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 01.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Популярные новости
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 2
Футбол
