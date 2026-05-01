01 мая 2026, 08:34 | Обновлено 01 мая 2026, 08:35
Дебютный на тысячниках. Все финалы Костюк за карьеру: Марта догнала Цуренко

Костюк поборется за трофей престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Анастасию Потапову на турнире WTA 1000 в Мадриде и впервые в карьере вышла в финал на таком уровне соревнований.

Для Костюк это будет шестой финал на уровне Тура – Марта сравнялась по количеству решающих поединков с Лесей Цуренко, обойдя Алену Бондаренко и Наталью Медведеву.

Марта поборется за третий трофей. В 2023 году она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине, а в апреле 2026 года выиграла титул турнира WTA 250 в Руане.

Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 24 (19 трофеев)
  2. Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
  3. Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
  4. Марта Костюк – 6 (1 трофей*)
  5. Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
  6. Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
  7. Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
  8. Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
  9. Ангелина Калинина – 2 (0 трофеев)
  10. Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
  11. Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
  12. Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
  13. Юлия Стародубцева – 1 (0 трофеев)
  14. Вероника Подрез – 1 (0 трофеев)

* – 2 мая Марта может выиграть второй трофей, если в финале тысячника в Мадриде одолеет Мирру Андрееву.

В 2026 году только у Арины Соболенко (4) больше финалов, чем у Костюк (3). Помимо ранее упомянутых Руана и Мадрида, Марта в этом сезоне также добралась до решающего поединка на пятисотнике в Брисбене. Три финала в этом сезоге также имеют Елена Рыбакина и Мирра Андреева.

Костюк – вторая лучшая теннисистка по количеству побед на грунте в 2026 году (11, учитывая матч в Кубке Билли Джин Кинг за сборную). Больше только у ее будущей соперницы Мирры Андреевой (12).

Все финалы Марты Костюк за карьеру (2 победы, 3 поражения)

