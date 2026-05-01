Дебютный на тысячниках. Все финалы Костюк за карьеру: Марта догнала Цуренко
Костюк поборется за трофей престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде
30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Анастасию Потапову на турнире WTA 1000 в Мадриде и впервые в карьере вышла в финал на таком уровне соревнований.
Для Костюк это будет шестой финал на уровне Тура – Марта сравнялась по количеству решающих поединков с Лесей Цуренко, обойдя Алену Бондаренко и Наталью Медведеву.
Марта поборется за третий трофей. В 2023 году она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине, а в апреле 2026 года выиграла титул турнира WTA 250 в Руане.
Все украинки, которые доходили до финалов на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 24 (19 трофеев)
- Даяна Ястремская – 7 (3 трофея)
- Леся Цуренко – 6 (4 трофея)
- Марта Костюк – 6 (1 трофей*)
- Наталья Медведева – 5 (4 трофея)
- Алена Бондаренко – 5 (2 трофея)
- Катерина Бондаренко – 2 (2 трофея)
- Катерина Байндл – 2 (0 трофеев)
- Ангелина Калинина – 2 (0 трофеев)
- Мария Корытцева – 2 (0 трофеев)
- Юлия Вакуленко – 1 (0 трофеев)
- Татьяна Перебийнис – 1 (0 трофеев)
- Юлия Стародубцева – 1 (0 трофеев)
- Вероника Подрез – 1 (0 трофеев)
* – 2 мая Марта может выиграть второй трофей, если в финале тысячника в Мадриде одолеет Мирру Андрееву.
В 2026 году только у Арины Соболенко (4) больше финалов, чем у Костюк (3). Помимо ранее упомянутых Руана и Мадрида, Марта в этом сезоне также добралась до решающего поединка на пятисотнике в Брисбене. Три финала в этом сезоге также имеют Елена Рыбакина и Мирра Андреева.
Костюк – вторая лучшая теннисистка по количеству побед на грунте в 2026 году (11, учитывая матч в Кубке Билли Джин Кинг за сборную). Больше только у ее будущей соперницы Мирры Андреевой (12).
Все финалы Марты Костюк за карьеру (2 победы, 3 поражения)
