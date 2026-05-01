Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA 1000, переиграв Анастасию Потапову на грунтовых кортах Мадрида в полуфинальном матче.

Костюк стала третьей представительницей Украины, которой удалось добраться до этой стадии на тысячниках. Ранее до решающих поединков на соревнованиях WTA 1000 из украинок доходили Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Свитолина провела пять финалов WTA 1000: Дубай-2017 (победа над Каролин Возняцки), Рим-2017 (победа над Симоной Халеп), Торонто-2017 (победа над Каролин Возняцки), Рим-2018 (победа над Симоной Халеп), Дубай-2026 (поражение Джессике Пегуле).

Калинина лишь раз добиралась до финала на тысячниках. В 2023 году Ангелина уступила Елене Рыбакиной в матче за трофей турнира WTA 1000 в Риме, снявшись во втором сете после проигранной первой партии.

2 мая Костюк встретится с Миррой Андреевой в финале Мадрида. Игра начнется не ранее 18:00 по Киеву.