Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000
Ранее до такой стадии на тысячниках доходили Элина Свитолина и Ангелина Калинина
30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA 1000, переиграв Анастасию Потапову на грунтовых кортах Мадрида в полуфинальном матче.
Костюк стала третьей представительницей Украины, которой удалось добраться до этой стадии на тысячниках. Ранее до решающих поединков на соревнованиях WTA 1000 из украинок доходили Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Свитолина провела пять финалов WTA 1000: Дубай-2017 (победа над Каролин Возняцки), Рим-2017 (победа над Симоной Халеп), Торонто-2017 (победа над Каролин Возняцки), Рим-2018 (победа над Симоной Халеп), Дубай-2026 (поражение Джессике Пегуле).
Калинина лишь раз добиралась до финала на тысячниках. В 2023 году Ангелина уступила Елене Рыбакиной в матче за трофей турнира WTA 1000 в Риме, снявшись во втором сете после проигранной первой партии.
2 мая Костюк встретится с Миррой Андреевой в финале Мадрида. Игра начнется не ранее 18:00 по Киеву.
3 - Marta Kostyuk is the third Ukrainian to reach a Tier I / WTA-1000 final since the format’s introduction in 1990 after Elina Svitolina and Anhelina Kalinina. ¡Bienvenida!#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA pic.twitter.com/eJppG51Ixg— OptaAce (@OptaAce) April 30, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ
Президент УАФ хочет назначить Мальдеру