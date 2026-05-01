Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000
01 мая 2026, 07:55 | Обновлено 01 мая 2026, 08:35
Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000

Ранее до такой стадии на тысячниках доходили Элина Свитолина и Ангелина Калинина

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA 1000, переиграв Анастасию Потапову на грунтовых кортах Мадрида в полуфинальном матче.

Костюк стала третьей представительницей Украины, которой удалось добраться до этой стадии на тысячниках. Ранее до решающих поединков на соревнованиях WTA 1000 из украинок доходили Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Свитолина провела пять финалов WTA 1000: Дубай-2017 (победа над Каролин Возняцки), Рим-2017 (победа над Симоной Халеп), Торонто-2017 (победа над Каролин Возняцки), Рим-2018 (победа над Симоной Халеп), Дубай-2026 (поражение Джессике Пегуле).

Калинина лишь раз добиралась до финала на тысячниках. В 2023 году Ангелина уступила Елене Рыбакиной в матче за трофей турнира WTA 1000 в Риме, снявшись во втором сете после проигранной первой партии.

2 мая Костюк встретится с Миррой Андреевой в финале Мадрида. Игра начнется не ранее 18:00 по Киеву.

По теме:
Дебютный на тысячниках. Все финалы Костюк за карьеру: Марта догнала Цуренко
Марта КОСТЮК: «Второй сет был действительно странным»
ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 22
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01 мая 2026, 07:55 30
Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Футбол | 01.05.2026, 06:20
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30.04.2026, 09:18
У Світоліної ще є перемога у Дубаї-2018
Популярные новости
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 60
Теннис
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 18
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
