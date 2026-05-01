  Эрмир РАШИЦА: «Я думаю, что это сильнейшая сторона Полесья»
Украина. Премьер лига
Эрмир РАШИЦА: «Я думаю, что это сильнейшая сторона Полесья»

Вингер «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча против «Полесья»

ФК Металлист 1925. Эрмир Рашица

Вингер харьковского «Металлиста 1925» Эрмир Рашица поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».

– Что больше всего запомнилось из предыдущей встречи с «Полесьем»?

– Первый матч с «Полесьем» был очень тяжелым, потому что «Полесье» – очень сильная команда, но мы очень хорошо поработали со штабом в тактическом плане. Также выиграли много дуэлей и добились достойного результата в том матче.

– Чего ожидаешь от игры с «Полесьем» – больше борьбы или тактики?

– Мы работаем максимально много. Нас ждет очень тяжелый матч с большим количеством единоборств, а также тактически сложный. Но в этой игре – мы отдадим максимум всей командой.

– В чем главная сила «Полесья»?

– Я думаю, что самая сильная сторона «Полесья» – это выход на фланги через вингеров.

– Какой матч ожидаешь – открытый или более осторожный?

– Мы ожидаем компактный матч, стараясь не пропустить голов. Но футбол непредсказуем, и мы отдадим максимум в поединке.

– Добавляет ли турнирная ситуация дополнительную мотивацию?

– Мы очень близки к третьему месту. Посмотрим, что будет до конца чемпионата. Мы постараемся выложиться на все сто и продолжим борьбу.

Матч «Металлист 1925» – «Полесье» состоится 3 мая в 15:30 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Комментарии 0
