Эрмир РАШИЦА: «Я думаю, что это сильнейшая сторона Полесья»

Вингер харьковского «Металлиста 1925» Эрмир Рашица поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».

– Что больше всего запомнилось из предыдущей встречи с «Полесьем»?

– Первый матч с «Полесьем» был очень тяжелым, потому что «Полесье» – очень сильная команда, но мы очень хорошо поработали со штабом в тактическом плане. Также выиграли много дуэлей и добились достойного результата в том матче.

– Чего ожидаешь от игры с «Полесьем» – больше борьбы или тактики?

– Мы работаем максимально много. Нас ждет очень тяжелый матч с большим количеством единоборств, а также тактически сложный. Но в этой игре – мы отдадим максимум всей командой.

– В чем главная сила «Полесья»?

– Я думаю, что самая сильная сторона «Полесья» – это выход на фланги через вингеров.

– Какой матч ожидаешь – открытый или более осторожный?

– Мы ожидаем компактный матч, стараясь не пропустить голов. Но футбол непредсказуем, и мы отдадим максимум в поединке.

– Добавляет ли турнирная ситуация дополнительную мотивацию?

– Мы очень близки к третьему месту. Посмотрим, что будет до конца чемпионата. Мы постараемся выложиться на все сто и продолжим борьбу.

Матч «Металлист 1925» – «Полесье» состоится 3 мая в 15:30 по киевскому времени.