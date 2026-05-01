Эрмир РАШИЦА: «Я думаю, что это сильнейшая сторона Полесья»
Вингер «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча против «Полесья»
Вингер харьковского «Металлиста 1925» Эрмир Рашица поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».
– Что больше всего запомнилось из предыдущей встречи с «Полесьем»?
– Первый матч с «Полесьем» был очень тяжелым, потому что «Полесье» – очень сильная команда, но мы очень хорошо поработали со штабом в тактическом плане. Также выиграли много дуэлей и добились достойного результата в том матче.
– Чего ожидаешь от игры с «Полесьем» – больше борьбы или тактики?
– Мы работаем максимально много. Нас ждет очень тяжелый матч с большим количеством единоборств, а также тактически сложный. Но в этой игре – мы отдадим максимум всей командой.
– В чем главная сила «Полесья»?
– Я думаю, что самая сильная сторона «Полесья» – это выход на фланги через вингеров.
– Какой матч ожидаешь – открытый или более осторожный?
– Мы ожидаем компактный матч, стараясь не пропустить голов. Но футбол непредсказуем, и мы отдадим максимум в поединке.
– Добавляет ли турнирная ситуация дополнительную мотивацию?
– Мы очень близки к третьему месту. Посмотрим, что будет до конца чемпионата. Мы постараемся выложиться на все сто и продолжим борьбу.
Матч «Металлист 1925» – «Полесье» состоится 3 мая в 15:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
