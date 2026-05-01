МАРТЫНЮК: «С Полесьем будет больше тактическая игра, не такая, как с ЛНЗ»

Защитник «Металлиста 1925» Александр Мартынюк прокомментировал предстоящий матч с «Полесьем».

– Чего ожидаешь от игры с «Полесьем»? Больше борьбы или тактики?

– Нет, я думаю, это будет больше тактическая игра, а не такая, как была с «ЛНЗ». Думаю, что и мы, и наш соперник будем использовать тактические схемы, ломать защиту. Думаю, будет очень интересная игра.

– Но в первом круге была ничья без голов. Что должно повлиять на результат, чтобы было иначе?

– Я думаю, в первую очередь, нужно реализовать свои моменты – тогда будут голы. Да, предыдущая игра была ничейная, но был очень интересный матч. Было интересно смотреть на хороший футбол, тактический, поэтому, думаю, эта игра будет еще интереснее.

– Насколько изменился за это время соперник? И, в целом, какие сейчас сильные стороны «Полесья»?

– Соперник, конечно, усилился во время этого трансферного окна. Но они и так достаточно хорошо играли, думаю, сейчас тоже будет достаточно хорошая игра. Они еще больше укомплектовались, еще больше сыгрались. Поэтому, думаю, будет трудная игра, но интересная.

– Матч в Житомире домашний, но фактически понимаем, что он будет домашним для «Полесья». Это имеет значение?

– Да, конечно, это имеет очень большое значение. Поскольку их поклонников будет больше, чем наших. Потому что мы, к сожалению, не можем играть в Харькове, но все равно будет поддержка. Это очень классно, когда многие приходят, поддерживают команды, ведь это добавляет адреналина на поле.

«Металлист 1925» и «Полесье» сыграют в воскресенье, начало матча в 18:00.