КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении

Бывший лидер «Карпат» Михаил Кополовец оценил игру «Шахтера» в матче с «Кристал Пэлас» и указал на главную проблему отечественного футбола.

– Понравилась игра, конечно. Шикарно смотрелись бразильцы. А так игра была против английской команды, позволявшей играть до штрафной. Они на контратаке свой гол забивают, и досадно на первой минуте получать гол. Концентрации чуть-чуть не хватило. А так игра была шикарной, мне понравилась.

– По вашему мнению, в чем главная разница между командами – в качестве, в опыте?

– Я всегда говорю о чемпионате, вот посмотрите. Там Бондарь где-то ошибся, на первой минуте там тоже. Все дело в чемпионате. Если бы мы каждую игру, как «Кристал Пэлас», играли на таком уровне… Посмотрите сейчас на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении. Бразильцы не могут настроиться на наш чемпионат, как на Лигу конференций. Все идет от чемпионата.

Если бы Премьер-лига была хоть примерно похожа на какой-нибудь чемпионат из топ-5… Вспомните, когда «Шахтер» был сильным во времена Луческу, какие там были команды в соперниках – и «Днепр» был, и «Металлист», и «Динамо» было. Люди выходили и играли на равных с «Манчестер Сити», с «Барселоной» на равных, с «Ювентусом» на равных. Сейчас очень тяжело играть на равных, потому что такой чемпионат. Все идет от чемпионата.

– В следующем матче как можно обыграть этот «Кристал Пэлас»?

– Думаю, это вопрос к Арде Турану. Но я могу сказать, что то, что я увидел, за «Шахтер» не стыдно, у них хорошая команда, люди играют в футбол. Мне понравилась игра. Как сказал президент клуба Ринат Ахметов, ему самому понравилось. Он вошел в раздевалку и всех поздравил с хорошей игрой. Они контролировали мяч. Были момент по индивидуальным ошибкам, например, там Бондарь пролетел… Хотите или нет, но с такими командами нельзя давать даже секундную слабину.

А так какой выход? Надо играть в свою игру. Я не верю, что «Кристал Пэлас» дома сильно закроется, и все равно он будет оголять тылы. Англичане не будут закрываться, а будут играть в футбол. Мне так кажется, посмотрим. «Шахтер» все равно свои моменты найдет.