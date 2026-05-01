Динамо U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 мая состоится матч юношеского чемпионата Украины между Динамо U-19 и Шахтером U-19. Встреча пройдет на базе киевского клуба, начало в 13:00.

В турнирной таблице Шахтер имеет комфортное лидерство и опережает принципиального соперника на шесть очков – 67 против 61.

В первом круге команды выдали яркую встречу, которую со счетом 3:2 выиграли футболисты Динамо.

Динамо U-19 – Шахтер U-19. Начало в 13:00