Арда ТУРАН: «Мне немного грустно. Шахтер не завершил то, что начал»
Команда уступила в первом полуфинале Лиги конференций
Наставник Шахтера Арда Туран прокомментировал поражение 1:3 в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пэлас.
«Я счастлив, потому что было столько болельщиков. Когда начинали квалификацию, то ходило по 2 тысячи, а тут столько фанов, и это приятно. По матчу – пропустили быстрый гол, это сразу забирает силы. Мы искали варианты, но эффективности где-то не хватило. Конечно, Кристал Пэлас ко многому готов, они играют с МЮ, Ливерпулем и другими командами в АПЛ».
«Мне грустно немного, что мы не завершили то, что могли в этой встрече. Я горжусь своими игроками, они проделали большую работу. Мы вместе в моменты победы и вместе с моменты поражений. Ребята делают ошибки, но идут вперед».
«Во втором матче сыграем в свой футбол и посмотрим, что получится», – сказал Туран.
Ответная игра пройдет через неделю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
