01 мая 2026, 16:15 | Обновлено 01 мая 2026, 16:55
Арда ТУРАН: «Мне немного грустно. Шахтер не завершил то, что начал»

Команда уступила в первом полуфинале Лиги конференций

01 мая 2026, 16:15 | Обновлено 01 мая 2026, 16:55
270
0
Арда ТУРАН: «Мне немного грустно. Шахтер не завершил то, что начал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Шахтера Арда Туран прокомментировал поражение 1:3 в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пэлас.

«Я счастлив, потому что было столько болельщиков. Когда начинали квалификацию, то ходило по 2 тысячи, а тут столько фанов, и это приятно. По матчу – пропустили быстрый гол, это сразу забирает силы. Мы искали варианты, но эффективности где-то не хватило. Конечно, Кристал Пэлас ко многому готов, они играют с МЮ, Ливерпулем и другими командами в АПЛ».

«Мне грустно немного, что мы не завершили то, что могли в этой встрече. Я горжусь своими игроками, они проделали большую работу. Мы вместе в моменты победы и вместе с моменты поражений. Ребята делают ошибки, но идут вперед».

«Во втором матче сыграем в свой футбол и посмотрим, что получится», – сказал Туран.

Ответная игра пройдет через неделю.

