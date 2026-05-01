  4. Хрустальный Джек. Британец снялся с Ролан Гаррос из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист Джек Дрейпер (ATP 28) снялся с Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос-2026) из-за травмы колена.

«Мое колено восстанавливается, и я начал снова бить по мячу, но, к сожалению, мне посоветовали не играть на Ролан Гаррос. Очень больно пропускать еще один турнир Grand Slam, но мне посоветовали не торопиться сразу возвращаться к пятисетовым матчам на грунте. После травмы руки, которую я получил в прошлом году, мои тренировки были ограничены. В этот раз я решил дать себе время на восстановление и набор формы, чтобы снова стать тем игроком, которым хочу быть на корте. Увидимся скоро!» – написал Дрейпер в социальных сетях.

В прошлом году Джек дошел до 1/8 финала на Ролан Гаррос, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Дрейпер получил травму колена на турнире ATP 500 в Барселоне и снялся с поединка первого круга пятисотника против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в третьем сете.

Проблемы со здоровьем преследуют британца уже давно. В прошлом сезоне он пропустил больше четырех месяцев календаря из-за травмы руки.

Также в этом году Дрейпер не участвовал на Aus Open-2026 и пропустил Мастерсы в Монте-Карло и Мадриде и снялся с тысячника в Риме.

После всех травм, Дрейпера часто сравнивают с «Феррари, которая постоянно ломается» (looked like a Ferrari but broke down). Сам теннисист также об этом говорил, что ощущает мощь, но тело не позволяет проявить весь свой потенциал. Это сравнение в очередной раз показывает контраст между его мощной игрой и хрупкостью организма.

В июне прошлого года Дрейпер занимал четвертое место в рейтинге ATP, а после пропуска Ролан Гаррос может покинуть топ-100 из-за потери рейтинговых очков.

Британец планирует вернуться в начале травяного сезона.

Комментарии 0
