Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Лига чемпионов
01 мая 2026, 12:51
0

УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ

Деклан Райс раскритиковал арбитра, который не поставил пенальти в матче «Атлетико» и «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс может получить дисквалификацию от УЕФА из-за своего поведения после полуфинала Лиги чемпионов.

Футболист английского клуба раскритиковал работу главного арбитра Данни Маккели, который не поставил пенальти в ворота мадридского «Атлетико» (1:1) в матче, который состоялся 29 апреля.

Райс остался крайне недоволен действиями арбитра, обвинив того в изменении своего решения из-за давления фанатов испанского клуба. Поведения игрока «канониров» не понравилось УЕФА.

Дисциплинарный комитет рассмотрит отчет Маккели и решит, ставят ли комментарии Райса под сомнение честность арбитра. Деклану грозит дисквалификация на ответнный матч.

В 2022 году, когда английский полузащитник играл за «Вест Хэм», он уже получал два матча отстранения от футбола из-за своих комментириев в адресс арбитра в матче против немецкого «Айнтрахта».

По теме:
Арсенал – рекордсмен АПЛ по количеству суммарно набранных очков в мае
В Англии раскрыли неприятные для Мудрика подробности контракта с Челси
«В этом суть». Британский журналист объяснил главную проблему Мудрика
Лига чемпионов Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Атлетико - Арсенал Деклан Райс УЕФА дисквалификация
Николай Тытюк Источник: Meczyki
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01 мая 2026, 00:45 71
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!

Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника

Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Футбол | 01 мая 2026, 11:15 13
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко без особых упреков посыпает голову пеплом

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Футбол | 01.05.2026, 12:37
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 17
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем