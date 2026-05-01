УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс может получить дисквалификацию от УЕФА из-за своего поведения после полуфинала Лиги чемпионов.

Футболист английского клуба раскритиковал работу главного арбитра Данни Маккели, который не поставил пенальти в ворота мадридского «Атлетико» (1:1) в матче, который состоялся 29 апреля.

Райс остался крайне недоволен действиями арбитра, обвинив того в изменении своего решения из-за давления фанатов испанского клуба. Поведения игрока «канониров» не понравилось УЕФА.

Дисциплинарный комитет рассмотрит отчет Маккели и решит, ставят ли комментарии Райса под сомнение честность арбитра. Деклану грозит дисквалификация на ответнный матч.

В 2022 году, когда английский полузащитник играл за «Вест Хэм», он уже получал два матча отстранения от футбола из-за своих комментириев в адресс арбитра в матче против немецкого «Айнтрахта».