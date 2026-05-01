  4. Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
01 мая 2026, 12:37 |
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха

Полтавчане продают клубный автобус

Полтавская «Ворскла» пошла на крайние меры, чтобы хоть как-то улучшить своё финансовое положение.

Как сообщает Zorya Londonsk, клуб выставил на продажу свой автобус. За него просят 40 тысяч долларов.

Сейчас «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы Первой лиги, хотя еще несколько сезонов назад выступала в еврокубках. На счету команды 27 очков в 25 матчах.

В прошлом сезоне команда сенсационно впервые в истории вылетела из УПЛ.

Zorya Londonsk

Феникс-Мариуполь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Андрей Плыгун Источник: Zorya Londonsk
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Паспортный кризис. В Нидерландах скандал – под угрозой результаты 133 игр
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
там сейчас зашел кварталовский менеджмент, который тырит все что можно стырить в принципе вплоть до лампочек и дверных ручек.
Очередной барыга наигрался в футбол и клуб с многолетней историей может исчезнуть. Печально.
Ну,це не Ворскла продає,а власник клубу, дохазяйнувався..
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
