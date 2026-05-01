Украина. Первая лига | 01 мая 2026, 12:37
1123
5
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Полтавчане продают клубный автобус
01 мая 2026, 12:37 |
1123
Полтавская «Ворскла» пошла на крайние меры, чтобы хоть как-то улучшить своё финансовое положение.
Как сообщает Zorya Londonsk, клуб выставил на продажу свой автобус. За него просят 40 тысяч долларов.
Сейчас «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы Первой лиги, хотя еще несколько сезонов назад выступала в еврокубках. На счету команды 27 очков в 25 матчах.
В прошлом сезоне команда сенсационно впервые в истории вылетела из УПЛ.
там сейчас зашел кварталовский менеджмент, который тырит все что можно стырить в принципе вплоть до лампочек и дверных ручек.
Очередной барыга наигрался в футбол и клуб с многолетней историей может исчезнуть. Печально.
Ну,це не Ворскла продає,а власник клубу, дохазяйнувався..
