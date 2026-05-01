Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха

Полтавская «Ворскла» пошла на крайние меры, чтобы хоть как-то улучшить своё финансовое положение.

Как сообщает Zorya Londonsk, клуб выставил на продажу свой автобус. За него просят 40 тысяч долларов.

Сейчас «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы Первой лиги, хотя еще несколько сезонов назад выступала в еврокубках. На счету команды 27 очков в 25 матчах.

В прошлом сезоне команда сенсационно впервые в истории вылетела из УПЛ.