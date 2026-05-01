  4. Кварцяный разобрал проблемы Шахтера после поражения от Кристал Пэлас в ЛК
01 мая 2026, 14:51 |
Кварцяный разобрал проблемы Шахтера после поражения от Кристал Пэлас в ЛК

Именитый украинский тренер уверен, что донецкий клуб еще имеет шансы, чтобы наказать соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный разобрал победу английского «Кристал Пэлас» в полуфинальном матче Лиги конференций с донецким «Шахтером» (3:1).

«Хорошая игра была. Две команды реализовывали свои тактические задумки, но у «Шахтера» кое-что пошло не по плану. Скажу так: еще ничего не потеряно! Мне не стыдно было смотреть на «Шахтер»: хотели забить, хотели комбинировать.

Однако стиль иногда менялся, и англичане были готовы к этому. Они смогли использовать ошибки «горняков» в организации завершающей стадии. «Кристал Пэлас» действовал на контратаках и доказал, что умеет реализовывать запланированное.

Хотя защита донецкой команды хорошо настроена на конструктив, есть связь с полузащитой и атакой, все умеют хорошо работать с мячом, но на оборону нужно отрабатывать лучше.

«Шахтеру» не хватает силового атлетизма, чтобы бороться в штрафной соперника. В центре поля он ничем не уступал «Кристал Пэлас». Также несколько сбил с толку быстрый пропущенный мяч, который шокировал донецкую команду.

«Шахтер» все же играл номинально дома, и футболисты попали в психологическую микрояму, потому что нужно отыгрываться уже в начале игры. Это придало англичанам злости. У наших появилась неуверенность, начали торопиться. Однако мне лично игра понравилась. Жаль, что не выиграли.

Видно, что «Кристал Пэлас» не зря находится на 13-м месте в чемпионате. Там есть проблемы. Это не «Брентфорд», где играет наш Ярмолюк, и не «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» еще можно прилично наказать на выезде», – уверен Кварцяный.

