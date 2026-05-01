  Инфантино определился с планами после завершения каденции в ФИФА
01 мая 2026, 12:26 | Обновлено 01 мая 2026, 13:45
Инфантино определился с планами после завершения каденции в ФИФА

Джанни будет участвовать в предстоящих выборах президента

01 мая 2026, 12:26 | Обновлено 01 мая 2026, 13:45
209
0
Инфантино определился с планами после завершения каденции в ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино на 76-м Конгрессе ФИФА в Ванкувере (Канада) объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента федерации.

Джанни намерен остаться на посту главы ФИФА после 2027 года, поэтому имя функционера будет среди претендентов на должность президента.

Выборы нового президента ФИФА на период 2027-2031 годов состоятся 18 мая в Марокко.

«Я хочу сказать вам прежде всего – всем 211 ассоциациям-членам – что я буду кандидатом на выборах президента ФИФА в следующем году.

Спасибо вам за поддержку на протяжении последних 10 лет, за вашу поддержку сегодня, вашу работу, ваш прогресс, вашу любовь к игре, вашу преданность и вашу страсть», – сказал Инфантино.

Джанни возглавил футбольную федерацию в 2016 году, заменив Йозефа Блаттера. С этого времени Инфантино был дважды переизбран на пост президента – в 2019 и 2023 годах.

Андрей Витренко Источник: ФИФА
