Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает Kuzey Ekspres.

Клуб из Трабзона ранее уже проявлял интерес к 28-летнему игроку, однако теперь он делает более конкретные шаги по его трансферу. Так, руководство «Трабзонспора» изучает условия перехода украинца и готовится связаться с «Жироной».

В текущем сезоне Цыганков сыграл на клубном уровне 29 матчей, в которых отличился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Виктора с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная трансферная стоимость составляет 15 млн евро.

Ранее испанский журналист Биль Соле оценил роль Цыганкова для «Жироны».