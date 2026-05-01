  4. Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова
01 мая 2026, 10:26
Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова

Украинского вингера Жироны хотят видеть в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает Kuzey Ekspres.

Клуб из Трабзона ранее уже проявлял интерес к 28-летнему игроку, однако теперь он делает более конкретные шаги по его трансферу. Так, руководство «Трабзонспора» изучает условия перехода украинца и готовится связаться с «Жироной».

В текущем сезоне Цыганков сыграл на клубном уровне 29 матчей, в которых отличился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Виктора с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная трансферная стоимость составляет 15 млн евро.

Ранее испанский журналист Биль Соле оценил роль Цыганкова для «Жироны».

Барселона согласовала контракт со звездным тренером. Стали известны детали
Не Малиновский. Трабзонспор хочет подписать звезду сборной Украины
Игрок Шахтера высказался о Реале. Вспомнил о своём шансе
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко Источник: Kuzey Ekspres
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Футбол | 01 мая 2026, 10:01 8
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность

Михаил получил четырехлетнюю дисквалификацию

Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Футбол | 01 мая 2026, 10:14 2
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения

Легендарному хорвату исполнилось 44 года

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 18
Футбол
