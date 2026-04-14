«Тихий убийца». Испанский журналист оценил роль Цыганкова для Жироны

Испанский журналист Биль Соле поделился своими мыслями о роли, которую играет в «Жироне» украинский вингер Виктор Цыганков.

«Украинец, ненадолго надевший капитанскую повязку в матче с «Вильярреалом», стал ключевым игроком в игре без мяча. В мире гибридных систем и фланговых защитников Мичел нашел в Цыганкове идеального игрока для корректировки своей оборонительной схемы. Тренер нашел решение, как противостоять таким соперникам, как «Вильярреал» или «Барселона». Цыганков следует за соперником и отходит назад, чтобы действовать как правый защитник, что освобождает Арнау.

Цыганков, которого большинство считает левоногим игроком, хитро маневрирующим в ограниченном пространстве и мастерски играющим один на один, является далеко не тем игроком, каким его представляет публика. На самом деле, главным достоинством игрока «Жироны» является его способность неустанно работать, постоянная позиционная дисциплина и появление в штрафной площади в роли тихого убийцы.

Команда нашла в Цыганкове союзника, который очень предан своим оборонительным обязанностям, и то, насколько он опасен в финальной трети поля, имеет решающее значение для системы атаки и обороны», — написал Соле в своем материале для Girona Media.

Ранее другой испанский журналист Йонай Амаро назвал Цыганкова игроком уровня Лиги чемпионов.