Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался об Арде Туране после поражения «горняков» в матче против «Кристал Пэлес» (1:3).

«Гласнер на 100% переиграл Турана! Я заметил, что Туран не слишком хорошо разбирается в тактических нюансах и не может подстроить игру под конкретного соперника. У него все одинаково.

Нужно же изучать соперника! Мы все понимали, что это за английская команда. В АПЛ будь то первое место, будь то последнее – все сражаются и могут обыграть кого угодно. Там идет жесткий отбор. Мы и сегодня увидели этот жесткий прессинг в исполнении англичан», – сказал Сабо.