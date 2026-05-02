  Йожеф Сабо высказался о Туране после матча Шахтер – Кристал Пэлес
02 мая 2026, 07:32 |
650
0

Йожеф Сабо высказался о Туране после матча Шахтер – Кристал Пэлес

«Горняки» проиграли 1:3

02 мая 2026, 07:32 |
650
0
Йожеф Сабо высказался о Туране после матча Шахтер – Кристал Пэлес
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался об Арде Туране после поражения «горняков» в матче против «Кристал Пэлес» (1:3).

«Гласнер на 100% переиграл Турана! Я заметил, что Туран не слишком хорошо разбирается в тактических нюансах и не может подстроить игру под конкретного соперника. У него все одинаково.

Нужно же изучать соперника! Мы все понимали, что это за английская команда. В АПЛ будь то первое место, будь то последнее – все сражаются и могут обыграть кого угодно. Там идет жесткий отбор. Мы и сегодня увидели этот жесткий прессинг в исполнении англичан», – сказал Сабо.

Йожеф Сабо Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
