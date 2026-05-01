В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

30 апреля в Кракове состоялся первый полуфинальный матч Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас», в котором украинская команда уступила со счётом 1:3.

По завершении этого матча официальный сайт УЕФА подвел итоги поединка, сделав заявление о встрече.

«Кристал Пэлас» ошеломил «Шахтер» в первые секунды и, несмотря на некоторые трудности позже, одержал впечатляющую победу в Кракове. Олег Очеретько дал «Шахтеру» надежду, но команда Оливера Гласнера действовала надежно в конце матча и в результате возвращается в Лондон победителем», – отмечает пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 мая и начнется в 22:00.

По теме:
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
ФОТО. Не заслужили проиграть? Статистика матча Шахтер – Кристал Пэлас
ОЧЕРЕТЬКО: «Да, это было отрепетировано»
УЕФА Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 30 апреля 2026, 20:22 8
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе
Футбол | 01 мая 2026, 01:28 0
Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе
Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе

Горняки провели больше всего матчей за еврокубковый сезон среди украинских клубов

Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026
Футбол | 30.04.2026, 21:24
Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026
Инфантино выступил с окончательным заявлением об участии Ирана на ЧМ-2026
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 30.04.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Открыл эту новость только для того, чтобы написать комментарий, что эти тупые кликбейтные заманухи в заголовках на меня давно не действуют на этом сайте, и на многих других думаю тоже. 
Може  "дали коментар", а нi "вийшли з заявою"? Ну що з вами?!!!
З якою нахрен заявою? Недожурналісти...
Заявление дыбилов  роботов  
Ага, бачу ти 🤮 все, дАпАбАчення 🐒
Статтю ще не читав, Олійченко твої «перли?»
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 22
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 17
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
29.04.2026, 03:02
Бокс
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
