В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

30 апреля в Кракове состоялся первый полуфинальный матч Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас», в котором украинская команда уступила со счётом 1:3.

По завершении этого матча официальный сайт УЕФА подвел итоги поединка, сделав заявление о встрече.

«Кристал Пэлас» ошеломил «Шахтер» в первые секунды и, несмотря на некоторые трудности позже, одержал впечатляющую победу в Кракове. Олег Очеретько дал «Шахтеру» надежду, но команда Оливера Гласнера действовала надежно в конце матча и в результате возвращается в Лондон победителем», – отмечает пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 мая и начнется в 22:00.