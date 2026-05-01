Йожеф САБО: «Этот футболист – ничто. Для меня это непонятно»

Известный тренер Йожеф Сабо раскритиковал капитана «Шахтера» Николая Матвиенко за первый матч против «Кристал Пэлес» в полуфинале Лиги конференций.

«Можно смело называть Матвиенко. Он вообще был ничтожен. Если Бондарь еще более-менее играл, то Николай все время ошибался.

Вспомните третий пропущенный мяч. Куда он бежал? Сначала дернулся, думал, что будет передача на левый фланг обороны, а потом уже догонял игрока с мячом. Для меня это непонятно», – сказал Сабо.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 мая и начнется в 22:00.