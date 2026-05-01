Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Йожеф САБО: «Этот футболист – ничто. Для меня это непонятно»
Лига конференций
01 мая 2026, 21:27 | Обновлено 01 мая 2026, 21:28
Йожеф САБО: «Этот футболист – ничто. Для меня это непонятно»

Известный тренер – о Матвиенко

УАФ. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо раскритиковал капитана «Шахтера» Николая Матвиенко за первый матч против «Кристал Пэлес» в полуфинале Лиги конференций.

«Можно смело называть Матвиенко. Он вообще был ничтожен. Если Бондарь еще более-менее играл, то Николай все время ошибался.

Вспомните третий пропущенный мяч. Куда он бежал? Сначала дернулся, думал, что будет передача на левый фланг обороны, а потом уже догонял игрока с мячом. Для меня это непонятно», – сказал Сабо.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 мая и начнется в 22:00.

По теме:
Йожеф Сабо УЕФА Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем