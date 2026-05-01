Защитник Кристал Пэлас: «Мы понимаем, что это только половина пути»

Защитник Кристал Пэлас Адам Уортон поделился эмоциями после победы своей команды над Шахтером (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

Мы знаем, насколько они хорошая команда. Мы смотрели их матчи. Они демонстрировали сильную игру в чемпионате и Лиге конференций. Мы знали, что матч будет трудным, но это отличный результат, который мы везем домой на «Селхерст Парк».

Мы понимаем, что это всего лишь половина пути. У них есть топ-игроки, поэтому мы знаем, что на следующей неделе они будут представлять угрозу, но настроение очень позитивное. Это имеет огромное значение для нас, и я уверен, что атмосфера на следующей неделе будет невероятной.

Я считаю, что в выходные «Ливерпуль» реализовал свои моменты против нас, а мы – нет. Разница в том, что сегодня мы воспользовались своими шансами. У нас было еще несколько моментов, которые мы могли реализовать, но те шансы, которые у нас были, я считаю, были очень эффективны. Мы заставили голкипера поработать и, очевидно, забили три замечательных гола, поэтому я в восторге. Если ребята могут повторить это на следующей неделе, я буду очень счастлив.

Они много владели мячом. Это их стиль игры. Мы знали, что у нас мяч будет нечасто, но я считаю, что мы все равно несли угрозу всякий раз, когда выбегали в контратаки.

Мы были разочарованы [пропущенным голом] после их углового. Я думал, что это наша сильная сторона, они ведь не самая сильная в плане физики команда. Но я считаю, что мы очень хорошо отреагировали и впоследствии забили два замечательных гола, поэтому я доволен.

Это замечательное начало противостояния. Болельщики поддерживали нас в течение всего сезона – и в еврокубках, и в Премьер-лиге. Но особенно в еврокубках на выезде они приезжали в большом количестве. Это имеет огромное значение для нас, и я уверен, что атмосфера на следующей неделе будет невероятной. Так было в четвертьфинале, так что если они смогут это превзойти, это точно нам поможет», – сказал Адам.

Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.