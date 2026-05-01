Лига конференций01 мая 2026, 08:49 |
1504
2
Шахтер вышел с заявлением после матча с Кристал Пелас в Лиге конференций
«Горняки» обещают бороться в Лондоне
01 мая 2026, 08:49 |
1504
Донецкий Шахтер уступил Кристал Пэлас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций, пропустив три мяча.
После игры пресс-служба «горняков» вышла с заявлением: «Мы никогда не сдаемся.Через неделю в Лондоне приложим максимум усилий», – лаконично говорится в сообщении.
Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Чи-то перед Рінатіком прозвітувалися?
але, якщо дивитись реально, то матч-відповідь буде завершенням єврокубкового сезону для ШД, і варто сказати що сезон таки вдалий. а в Англії головне не зганьбитись і не програти бездарно або розгромно.