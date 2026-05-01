Шахтер вышел с заявлением после матча с Кристал Пелас в Лиге конференций

Донецкий Шахтер уступил Кристал Пэлас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций, пропустив три мяча.

После игры пресс-служба «горняков» вышла с заявлением: «Мы никогда не сдаемся.Через неделю в Лондоне приложим максимум усилий», – лаконично говорится в сообщении.

Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.