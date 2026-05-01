Арда ТУРАН: «Это лучший футболист в мире, пока он жив»

Тренер «Шахтера» Арда Туран высказался о современных звездных игроках и вспомнил о Лионеле Месси.

«Футбольные звезды меняются вместе с развитием самой игры. Например, раньше главными чертами звездного игрока считались первое касание, эстетичные передачи и дриблинг один на один. Сегодня же мы видим более динамичных футболистов. Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Кенан Йылдыз, Ламин Ямаль – это игроки, которые отличаются скоростью, резкостью и умением обыгрывать соперника в ситуациях один на один. Именно такие футболисты сейчас становятся новыми звездами.

Также можно сказать, что меняется и сам баланс ролей на поле. Раньше было больше классических плеймейкеров и «десяток», а теперь растет роль вингеров и фланговых атакующих игроков. Именно так можно объяснить трансформацию футбольных звезд.

Но, на мой взгляд, пока жив Лионель Месси, он остается лучшим футболистом в мире – и это не то, что можно сравнивать или менять», – сказал Туран.