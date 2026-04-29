Арда Туран выступил с заявлением о Динамо против Кривбасса

Тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал предстоящий матч чемпионата Украины против «Динамо».

«Сегодня наше положение в турнирной таблице лучше, чем было вчера. И это, конечно, очень позитивный сигнал для нас, но в целом мы продолжаем двигаться по тактике от игры к игре, от дня к дню. Наш следующий соперник – это оппонент в полуфинале Лиги конференций УЕФА «Кристал Пэлас», поэтому с этого момента мы полностью концентрируемся на подготовке к этому противостоянию.

Затем у нас будет такое же переключение и полная концентрация на нашем следующем сопернике в чемпионате Украины — киевском «Динамо», которое совершило невероятный камбэк в игре с «Кривбассом». Я хотел бы отметить эти две команды за их действительно эмоциональное противостояние, за что они заслуживают комплиментов. Поэтому после «Кристал Палес» мы будем очень тщательно готовиться уже к «Динамо». Однако, как я уже подчеркивал ранее, для нас важно двигаться от матча к матчу и шаг за шагом, поскольку, если мы посмотрим на общую структуру календаря, просто не выживем, потому что это что-то невероятное, – сказал Туран.