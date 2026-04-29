Арда Туран выступил с заявлением о Динамо против Кривбасса

Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 06:32
328
0

ФК Шахтер. Арда Туран

Тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал предстоящий матч чемпионата Украины против «Динамо».

«Сегодня наше положение в турнирной таблице лучше, чем было вчера. И это, конечно, очень позитивный сигнал для нас, но в целом мы продолжаем двигаться по тактике от игры к игре, от дня к дню. Наш следующий соперник – это оппонент в полуфинале Лиги конференций УЕФА «Кристал Пэлас», поэтому с этого момента мы полностью концентрируемся на подготовке к этому противостоянию.

Затем у нас будет такое же переключение и полная концентрация на нашем следующем сопернике в чемпионате Украины — киевском «Динамо», которое совершило невероятный камбэк в игре с «Кривбассом». Я хотел бы отметить эти две команды за их действительно эмоциональное противостояние, за что они заслуживают комплиментов. Поэтому после «Кристал Палес» мы будем очень тщательно готовиться уже к «Динамо». Однако, как я уже подчеркивал ранее, для нас важно двигаться от матча к матчу и шаг за шагом, поскольку, если мы посмотрим на общую структуру календаря, просто не выживем, потому что это что-то невероятное, – сказал Туран.

По теме:
Заслуженный артист Украины споет в перерыве матча Металлист 1925 – Полесье
Списанный футболист вернется в Динамо. Его выгоняют из клуба
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свою жизнь в апреле
Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-капитан сенсационного клуба УПЛ заинтересовал клубы из Европы
Футбол | 28 апреля 2026, 22:03 10
Вице-капитан сенсационного клуба УПЛ заинтересовал клубы из Европы
Вице-капитан сенсационного клуба УПЛ заинтересовал клубы из Европы

Роман Дидык может сменить клубную прописку

Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Теннис | 28 апреля 2026, 11:49 3
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта

Марта в столице Испании уже прошла Путинцеву, Пегулу и Макнелли; далее – Носкова

Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Футбол | 29.04.2026, 03:32
Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 28.04.2026, 22:02
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28.04.2026, 09:52
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Популярные новости
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 27
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 14
Футбол
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 3
Теннис
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 20
Футбол
