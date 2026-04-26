Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис прокомментировал победу «бело-синих» в матче 25-го тура чемпионата против «Кривбасса» и ответил на вопросы ведущих и экспертов.

– Мы под впечатлением от того, что сегодня произошло в Кривом Роге. На наших глазах писалась история украинского футбола. Как вы пережили этот матч?

– Болельщикам такой матч может нравиться, но нужно делать выводы. «Динамо» не может пропускать пять мячей. Однако эту команду еще будет «трясти», потому что в составе играют четыре-пять молодых ребят, наших воспитанников. Им по 19-20 лет, и мы сделали ставку на них. Поэтому они должны делать выводы. И нам, и болельщикам стоит потерпеть.

Я доверяю главному тренеру, он знает этих ребят. С каждой игрой они будут становиться мужественнее. Надеюсь, будут делать выводы, чтобы достойно играть на высшем уровне. Еще раз подчеркну: этот матч очень понравился болельщикам — одиннадцать голов забито. Но мы должны смотреть, с кем нужно играть дальше. Следующий матч — против «Шахтера»...

– Болельщики полушутя предполагали, что, возможно, это был тот матч, когда президент клуба должен позвонить в раздевалку команды в перерыве. Не приходили ли вам в голову такие мысли на фоне того, что вы видели в первом тайме?

– Я никогда не звоню в раздевалку – ни в перерыве, ни после матча, когда нет хорошего результата. Потому что под влиянием эмоций можно сделать такие вещи, которые не понравятся ни футболистам, ни тренерам. Я в футболе более 30 лет и понимаю, что нужно делать в той или иной ситуации. Поэтому надеюсь, что и тренеры, и игроки сделают выводы, и мы не будем больше видеть таких рекордов в будущем. Мне будет приятно, когда моя команда будет забивать пять-шесть голов, но не пропускать столько.

– Перефразируем вопрос: как вы думаете, зная Игоря Костюка, Андрея Ярмоленко, Виталия Буяльского, что могло быть в раздевалке? Какой там был разговор? Реакция на первый тайм, кажется, это то, что вам, как президенту клуба, понравилось.

– Реакция была правильной, и ребята, которые вышли на поле — Караваев, Ярмоленко, Буяльский — доказали, что они великие мастера, ведущие за собой молодежь. Не забывайте, что Редушке 18 лет, Пономаренко 20 лет, Захарченко 19 лет. Мы должны также понимать, что несколько опытных футболистов не смогли сыграть: Попов, Тимчик, Михайленко, Бражко, Кабаев. Это большая потеря для нас. Дубинчак сыграл лишь во второй раз после травмы.

Когда молодые ребята выходят по одному на 20–30 минут или на весь матч — это одно, а когда выходят сразу пять молодых ребят, они не знают, что такое накал Премьер-лиги. Слава игрокам, которые вытащили этот матч. Еще раз подчеркну: «Динамо» априори не может пропускать пять голов.



– О чем вы думали в перерыве матча? В какой момент почувствовали, что ваша команда может спасти игру?

– Почувствовал это, когда счет стал 4:2. Понимал, что ребята сделают все, чтобы вытащить этот матч. Когда вышел Ярмоленко, я не мог надеяться, что он забьет дважды, но ни на секунду не сомневался, что он стопроцентно забьет хотя бы гол. Ведь оборона «Кривбасса» была не на лучшем уровне, а мы практически весь матч хорошо играли в атаке.

Шапаренко должен был забить на 1-й минуте, Пихаленок мог забить. Тогда мы могли бы этот матч закрыть, потому что у Игоря Костюка разная манера игры — он может при благоприятном счете отойти назад и закрыть зоны. «Кривбассу» было бы сложнее реализовывать свои моменты. Когда мы проигрывали со счетом 1:4, вы видели, что ребята были настроены на то, чтобы хотя бы не опозориться, потому что счет был ужасным для «Динамо».

– Когда речь заходит о селекции «Кривбасса», отмечают, что им удалось за очень небольшие деньги найти молодых и перспективных футболистов, таких как Мендоса, Араухо, Парако, которые являются потенциальным активом клуба. Понимаем, что вы сейчас выбрали другой селекционный вектор для развития, но многие интересуются, почему «Динамо» не может так регулярно работать на трансферном рынке, чтобы находить игроков такого уровня за небольшие средства…

– Предлагаю сейчас не спорить о том, что является большими средствами, а что нет. Я хочу сказать, что «Динамо» делает ставку на своих воспитанников. Таких футболистов, как Пономаренко или Редушко, за небольшие деньги, как вы говорите, мы не найдем. Сравнивать тех футболистов, которых вы назвали, с нашими молодыми ребятами – это неправильно...

Когда была такая возможность, и у нас был нормальный чемпионат, и на футбол приходили зрители, мы покупали очень качественных футболистов. Когда закончится война, и будет необходимо усиливать команду, мы будем покупать очень качественных футболистов, чтобы они были сильнее наших. Но сейчас у нас растет такая молодежь, которой мы должны дать шанс, и Костюк дает этот шанс. Надеюсь, что у него все получится. Эти ребята станут мужественнее, они будут играть в тот футбол, который нравится нашим болельщикам.

Я не забуду о событиях матча. Вы, возможно, тоже не забудете. Но болельщики радуются, что киевское «Динамо» показало сегодня результативный футбол. У нас есть проблемы в обороне, но мы их устраним. Еще раз подчеркну: не сомневаюсь, что если бы сегодня на поле были опытные футболисты, то всё сложилось бы иначе.

Яцык — не опорный полузащитник, он больше играет в атаке. Сегодня играли футболисты, которые не отбирают мячи. Мы выиграли, давайте этому радоваться. У нас следующий матч против «Шахтера». Посмотрим, какие выводы после пяти пропущенных голов сделали футболисты и тренеры.

Я разговаривал с Нещеретом, он сказал, что во время первого пропущенного гола ветер был очень сильным, и он хотел отбить мяч. Нещерет вытащил матч против «Буковины». Ну, бывают такие матчи, что все, что летело в ворота, залетало. Мы же не можем говорить, что Нещерет — плохой вратарь?



– По вашему мнению, сколько нужно ждать прогресса молодых футболистов?

– Не нужно долго ждать. Пономаренко ответил вам и болельщикам на все вопросы — в каждом матче забивает. Так же будет забивать и Редушко. Надеюсь, что наши опытные ребята вскоре поправятся и будут играть. У нас очень хорошая глубина состава, сплав молодости и опыта. Будем разговаривать с Костюком о том, какие позиции нужно, по его мнению, усилить. И если на эти позиции будут игроки, сильнее наших, мы их будем покупать.

– Увидим ли мы Андрея Ярмоленко в составе «Динамо» в следующем сезоне?

– Не могу вам этого сказать. Мы поговорим с Андреем по окончании чемпионата. У Ярмоленко есть полная свобода в принятии решения о своём будущем: либо продолжать играть, либо стать спортивным директором. Я знаю, что он проходит курсы УЕФА, очень серьезно готовится к этому. Поэтому надеюсь, что с Андреем у нас не будет никаких вопросов.

Он сейчас едет в автобусе после игры, и мы переписываемся, шутим. Я пишу: «Как ты можешь заканчивать играть, когда даже пяткой забиваешь». Поэтому посмотрим. Все будет зависеть только от Андрея. Если захочет играть, то будет играть дальше. Он приносит пользу команде. Возможно, не в состоянии провести на поле 90 минут, но даже его присутствие на скамейке запасных и в раздевалке является очень большой помощью главному тренеру. Я в этом не сомневаюсь ни на минуту.

–​​​​​​​ Как вам кажется, Ярмоленко побьет рекорд бомбардиров чемпионата Украины?

–​​​​​​​ У меня ощущение, что он побьет этот рекорд в ближайших матчах.



–​​​​​​​ Как вы относитесь к тому, что не только украинская, но и европейская пресса следит за результативностью Матвея Пономаренко? Есть ли какая-то конкретная цена на него?

–​​​​​​​ Я уже говорил, что когда увижу какое-то предложение по Пономаренко, тогда об этом можно будет говорить. Когда же пишут в Интернете то или иное, меня это никак не беспокоит. Пономаренко – наш игрок до 2028 года, мы с ним продлим контракт, я в этом не сомневаюсь. Он наш воспитанник, с семи лет в «Динамо». Очень хороший парень, талантливый. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо!

–​​​​​​​ По вашему мнению, после этого тура «Шахтер» уже де-факто чемпион или еще есть интрига?

–​​​​​​​ Я еще после матча «Шахтера» против «Зари» поздравлял Сергея Палкина с тем, что они не упустят чемпионство...

Все равно нам нужно обращать внимание на наше судейство. Мы сегодня не в гонке, потому что даже при том, что не показывали чемпионский футбол, у нас отобрали очки в матче против «Шахтера», не дав пенальти на Огундане; в матче против «Металлиста 1925», не назначив стопроцентный пенальти на Буяльском; в матче против «Зари», когда Огундана вытолкнули за пределы поля и нам забили гол; и в матче против «Карпат», когда не засчитали чистый гол Пономаренко. Это то, что признал Риццоли. Посчитайте, сколько бы у нас было очков.

Это не оправдание. Да, в этом сезоне мы не показывали игру на уровне чемпионов. Но футбол должен быть честным и справедливым для зрителей, а не таким, когда в ворота «Зари» назначают пенальти, которого, на мой взгляд, на сто процентов не было. Так не может быть, что одной команде назначают пенальти, а другой — нет.

Поэтому поздравляю «Шахтер» с чемпионством, а дальше посмотрим, кто какое место займет. Мы будем бороться до последнего, расслабляться не планируем. Я приглашаю болельщиков на наш матч против «Шахтера». Это будет очень яркая игра. Кто победит, тот и победит, но хочу, чтобы этот матч прошел без судейских скандалов прежде всего.

Я знаю, как назначаются судьи, и если скажу это вслух, кому-то будет очень неудобно смотреть в глаза болельщикам. Пока что я молчу. Но разобраться с судейством — как назначаются судьи, кто кому звонит — это нужно исправлять. Мы должны сделать наш чемпионат прозрачным, честным.

Пусть будут такие игры, как сегодня против «Кривбасса», и болельщики будут говорить об этих играх. Я рад, что «Динамо» с «Кривбассом» установили этот рекорд — забито одиннадцать мячей. Все понимают, что это был открытый футбол. Мне такой футбол не очень нравится, но я понимаю, что болельщики очень довольны.