  4. Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
01 мая 2026, 09:32 | Обновлено 01 мая 2026, 09:52
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»

Легенда Динамо поделился эмоциями после матча Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Легенда Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после матча Шахтера против Кристал Пелас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

– Йожеф Йожефович, как вам в общем матч? Казалось, что Шахтер играл неплохо...

– Какое там «неплохо»? Проиграли тактически все, совершенно не изучившие команду соперника. Вы же видели, как играл Кристал Пелас. Они сознательно отошли на свою половину поля и не дали «горнякам» ничего поделать.

– Кристал Пелас построил свою игру на контратаках и не прогадал.

– Я впервые вижу, чтобы они так играли! Второй тайм уже был другим. Шахтер забил, пошел вперед, но снова ошибка на ошибке. Сколько я не смотрел чемпионат Англии, Кристал Пелас так закрыто никогда не играл.

Они специально отдали половину поля, не боролись за инициативу, мол, приходите. И вот Шахтер с мячом возле чужой штрафной – туда-сюда, туда-сюда, а толку ноль. Вместо того чтобы бить по воротам в надежде на отскок, они весь первый тайм просто перекатывали мяч слева направо и через центр, – сказал Сабо.

Ответный матч между Кристал Пелас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер обратился к фанатам после поражения от Кристал Пэлас в ЛК
Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтер – Кристал Пэлас
«Таблица не в счет. В Киеве будет бой». Руденко – о предстоящем туре УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Хто небудь бачив хоч один сейв від воротаря Кристал? Один удар у ствір воріт це футбол?
Так і було, просто катали м'яч поперек поля. А захист це прохідний двір. 
Чого крістал пелес грав закрито. Так маячить трофей- єврокубок. Який можна взяти після челсі.  То чого грати як в АПЛ три з половиною десятки матчів за сезон. Та й подарунок у вигляді найшвидшого голу це те що навіть не треба було але дуже підійшло англійцям тому вони і включили катеначчо. Інакше напевно просто б грали на контратаках. 
надо было Траоре с самого начала выпускать. Может он упал бы и выпросил пенальти Каван слабенький пока, хотя и сделал голевой пас.
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
