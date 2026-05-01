Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»

Легенда Динамо Йожеф Сабо поделился эмоциями после матча Шахтера против Кристал Пелас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

– Йожеф Йожефович, как вам в общем матч? Казалось, что Шахтер играл неплохо...

– Какое там «неплохо»? Проиграли тактически все, совершенно не изучившие команду соперника. Вы же видели, как играл Кристал Пелас. Они сознательно отошли на свою половину поля и не дали «горнякам» ничего поделать.

– Кристал Пелас построил свою игру на контратаках и не прогадал.

– Я впервые вижу, чтобы они так играли! Второй тайм уже был другим. Шахтер забил, пошел вперед, но снова ошибка на ошибке. Сколько я не смотрел чемпионат Англии, Кристал Пелас так закрыто никогда не играл.

Они специально отдали половину поля, не боролись за инициативу, мол, приходите. И вот Шахтер с мячом возле чужой штрафной – туда-сюда, туда-сюда, а толку ноль. Вместо того чтобы бить по воротам в надежде на отскок, они весь первый тайм просто перекатывали мяч слева направо и через центр, – сказал Сабо.

Ответный матч между Кристал Пелас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.