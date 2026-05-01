На кону 30 млн. В Шотландии обрадовались провалу Шахтера в еврокубке

Журналист шотландского издания Daily Record Робби Коупленд проанализировал влияние вчерашнего матча 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер» — «Кристал Пэлас» (1:3) на шансы местного «Рейнджерс» получить прямую путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Кристал Пэлас» разгромил донецкий «Шахтер» со счетом 3:1 в Польше и дал «Рейнджерс» огромное преимущество в борьбе за 30 миллионов фунтов стерлингов в Лиге чемпионов», – написал он.

Эксперт напомнил, что УЕФА предоставляет место на групповом этапе ЛЧ чемпиону страны с самым высоким рейтингом, если коэффициента его страны недостаточно для квалификации. Сейчас на эту возможность претендуют «Рейнджерс», «Шахтер» и «Олимпиакос». У последнего не самые лучшие шансы в национальном первенстве, поэтому прямая борьба за путевку, скорее всего, развернется между шотландцами и украинцами.

Поражение «Шахтера» от «Пеласа» позволило «Рейнджерс» сохранить преимущество в 3 очка в таблице. В ответном матче в Лондоне «горняки» могут рассчитывать максимум на 2,5 балла: два за победу и бонусные 0,5 очка за выход в финал. В таком случае все будет зависеть от последнего матча в еврокубке.

Ответный матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер» состоится 7 мая в Лондоне.