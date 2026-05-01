Форвард Кристал Пэлас: «Это просто невероятно, но мы не будем радоваться»

Форвард Кристал Пелас Йорген Странд Ларсен поделился эмоциями после победы своей команды над Шахтером (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

«Мне этот гол был нужен. Мне не повезло в матче против Ливерпуля; я чувствовал, что уверенность в себе несколько снизилась, но я всегда продолжаю бороться.

Это тяжело: два хороших игрока [вместе с Жаном-Филиппом Макетой] соревнуются за одно место в составе. Но выйти на замену и забить гол – это просто невероятно.

После того как мы забили в начале матча, стало ясно, что это сильная команда. Нам нужно было держаться в игре и не терять самообладания. Мы ведем 3:1, но впереди еще один матч – для меня и для команды было важно забить третий гол.

Мы знаем тактическую схему тренера и команды. Нам пришлось признать, что это сильная команда, поэтому мы играли немного глубже, но хорошо действовали в контратаках – и если бы мы играли еще лучше, то могли бы забить больше.

Мы не будем слишком радоваться. Мы очень довольны этим результатом и, надеемся, в следующий четверг мы разгромим их и пройдем дальше», – сказал форвард.

Ответный матч между Кристал Пелас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.