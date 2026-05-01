01 мая 2026, 07:53 | Обновлено 01 мая 2026, 09:17
Форвард Кристал Пэлас: «Это просто невероятно, но мы не будем радоваться»

Йорген Странд Ларсен доволен, что поразил ворота донецкого Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Йорген Странд Ларсен

Форвард Кристал Пелас Йорген Странд Ларсен поделился эмоциями после победы своей команды над Шахтером (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

«Мне этот гол был нужен. Мне не повезло в матче против Ливерпуля; я чувствовал, что уверенность в себе несколько снизилась, но я всегда продолжаю бороться.

Это тяжело: два хороших игрока [вместе с Жаном-Филиппом Макетой] соревнуются за одно место в составе. Но выйти на замену и забить гол – это просто невероятно.

После того как мы забили в начале матча, стало ясно, что это сильная команда. Нам нужно было держаться в игре и не терять самообладания. Мы ведем 3:1, но впереди еще один матч – для меня и для команды было важно забить третий гол.

Мы знаем тактическую схему тренера и команды. Нам пришлось признать, что это сильная команда, поэтому мы играли немного глубже, но хорошо действовали в контратаках – и если бы мы играли еще лучше, то могли бы забить больше.

Мы не будем слишком радоваться. Мы очень довольны этим результатом и, надеемся, в следующий четверг мы разгромим их и пройдем дальше», – сказал форвард.

Ответный матч между Кристал Пелас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

УЕФА отреагировал на невероятную игру Ризныка в полуфинале Лиги конференций
Ахметов зашел в раздевалку Шахтера после поражения от Кристал Пэлас в ЛК
На кону 30 млн. В Шотландии обрадовались провалу Шахтера в еврокубке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30 апреля 2026, 18:48 77
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Первый шаг до финала

Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Футбол | 30 апреля 2026, 09:34 3
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем

В клубе впечатлены прогрессом Кревсуна

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 23:53
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Футбол | 01.05.2026, 07:32
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Популярные новости
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 9
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 60
Теннис
