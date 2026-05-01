Форвард Кристал Пэлас: «Это просто невероятно, но мы не будем радоваться»
Йорген Странд Ларсен доволен, что поразил ворота донецкого Шахтера
Форвард Кристал Пелас Йорген Странд Ларсен поделился эмоциями после победы своей команды над Шахтером (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.
«Мне этот гол был нужен. Мне не повезло в матче против Ливерпуля; я чувствовал, что уверенность в себе несколько снизилась, но я всегда продолжаю бороться.
Это тяжело: два хороших игрока [вместе с Жаном-Филиппом Макетой] соревнуются за одно место в составе. Но выйти на замену и забить гол – это просто невероятно.
После того как мы забили в начале матча, стало ясно, что это сильная команда. Нам нужно было держаться в игре и не терять самообладания. Мы ведем 3:1, но впереди еще один матч – для меня и для команды было важно забить третий гол.
Мы знаем тактическую схему тренера и команды. Нам пришлось признать, что это сильная команда, поэтому мы играли немного глубже, но хорошо действовали в контратаках – и если бы мы играли еще лучше, то могли бы забить больше.
Мы не будем слишком радоваться. Мы очень довольны этим результатом и, надеемся, в следующий четверг мы разгромим их и пройдем дальше», – сказал форвард.
Ответный матч между Кристал Пелас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
