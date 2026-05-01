01 мая 2026, 08:27 | Обновлено 01 мая 2026, 09:21
Оливер ГЛАСНЕР: «Я очень счастлив, но мы видели, насколько силен Шахтер»

Коуч пообщался с журналистами после матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер Кристал Пелас Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы своей команды над донецким Шахтером (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

«Я очень счастлив и очень доволен игрой. Мы увидели, насколько силен «Шахтер» в индивидуальном плане, у них так много быстрых игроков, и наш план был таким: мы не хотели давать им пространства, потому что, когда мы остаемся открытыми, против них очень трудно защищаться.

Похвала игрокам, они придерживались плана, очень усердно работали, каждый в защите, поэтому мы не дали им много возможностей. «Шахтер» представлял большую угрозу своим стандартным положениям, именно там мы и пропустили, но я считаю, что мы были такими же, когда играли в атаке.

Когда мы атаковали, мы всегда выглядели очень опасно, и я был действительно поражен реакцией команды после того, как мы пропустили ответный гол из стандартного положения, ведь вдруг у нас появилось два-три замечательных случая, мы их не реализовали, а потом был долгий вброс с аута, мы снова вышли вперед и дальше ждали своих моментов.

Запасные оказали огромное влияние на игру, поэтому в целом мы очень довольны выступлением, но это только первый шаг. Мы проанализируем этот матч, потому что я считаю, что нам нужно играть еще лучше дома, чтобы поехать в Лейпциг на финал.

Это просто удивительная группа людей, мужчин, личностей, с таким чудесным духом, такой замечательной сплоченностью, и мы всегда верим в себя.

Чтобы включить это, нет кнопки, которую можно нажать. Я думаю, что это то, что мы создавали в течение месяцев, а может и лет: мы знаем, что всегда можем отыграться и что всегда способны забить гол, выполняя свою работу, создавая основу для команды, и это всегда начинается с нападающих.

Я думаю, поэтому мы имеем эту веру, и это снова помогло нам сегодня, но против очень сильной команды «Шахтера» из Донецка.

Опять же, нам нужна такая же сосредоточенность, ведь мы видели, что они играют в глубину, умеют дробиться, пасовать, постоянно выполняют комбинации «один-два», очень-очень технические, очень-очень быстрые, и именно это нам нужно контролировать, возможно, получше.

Но с другой стороны, нам всегда нужны такие прорывы, ведь именно здесь они, возможно, испытывают трудности из-за нашего физического превосходства. Мы должны переломить ход игры при стандартных ситуациях.

Сегодня мы смогли выйти вперед после пропущенного гола, мы также забили гол из стандартного положения, так что все эти детали будут важны, чтобы довести дело до конца», – сказал Оливер.

Ответный матч между Кристал Пелас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Кристал Пэлас
