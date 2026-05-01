  ФОТО. Ахметов посетил второй матч Шахтера с начала войны в 2014 году
01 мая 2026, 06:39
ФОТО. Ахметов посетил второй матч Шахтера с начала войны в 2014 году

Президент донецкого клуба присутствовал на поединке в Кракове против Кристал Пэлас

01 мая 2026, 06:39 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов присутствовал на первом матче команды в 1/2 финала Лиги конференций 2025/26 против Кристал Пэлас, который прошел 30 апреля на стадионе в Кракове и завершился победой орлов со счетом 3:1.

Ахметов посетил второй поединок горняков с начала войны в 2014 году – 9 апреля Ринат Леонидович побывал на игре подопечных Арды Турана в 1/4 финала ЛК с АЗ Алкмаар (3:0), которая также состоялась в Кракове на стадионе имени Хенрика Реймана.

Ранее Ахметов заявлял, что его следующим матчем будет поединок Шахтера на Донбасс-Арене в Донецке.

Ответная встреча Кристал Пэлас и Шахтера запланирована на 7 мая. Команды сойдутся на арене Селхерст Парк в Лондоне, столице Англии.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
