АХМЕТОВ: «Лига чемпионов? Срна специалист. Все время говорит что-то не так»

Президент Шахтера Ринат Ахметов пообщался с журналистами после первого матча 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас (1:3):

– Как вам сегодняшняя гра?

– Вы знаете, я зашел в раздевалку сказать ребятам спасибо. Главному тренеру я сказал огромное спасибо, тренерскому штабу, всем футболистам, потому что у нас молодая команда. Когда мы начали чемпионат – Судаков ушел, Кевин ушел, Траоре сломан, Эгиналду сломан, Невертон сломан, потом Алиссон – шесть ключевых игроков. И тренерский штаб из этой ситуации очень достойно вышел.

Отвечая на ваш вопрос. Если вы видели сегодня первый тайм – 67% на 33% мы владели мячом. Да, мы пропустили гол, но дальше мы контролировали игру, создавали моменты, искали моменты у чужих ворот. А эта команда очень мощная физически. У них самый маленький – 1,90 метра, а у нас самый большой – 1,75 метра. Вот в чем разница.

Но в итоге ребята показали очень хороший футбол. Я горжусь своими футболистами, я им сказал спасибо. Я горжусь тренерским штабом, главным тренером, и хотел сказать всем огромное спасибо. Мы выиграли 3:0 у АЗ не потому, что я приехал, и проиграли 1:3 сегодня, не потому, что я приехал. Это футбол, я в нем 30 лет, игры бывают разные. Игра мне понравилась, футболисты молодцы, главный тренер и тренерский штаб молодцы, болельщики молодцы.

А мы будем работать над ошибками и делать все для того, чтобы в следующем году радовать болельщиков яркой, красивой, атакующей игрой.

– Впереди у вас Лига чемпионов, потому что чемпионат Украины вы фактически уже выиграли, можно сказать. Планируется ли какое-то усиление летом?

– Чемпионат еще надо выиграть. Восемь очков отрыва еще не делают нас чемпионами, осталось пять игр. Все-таки ЛНЗ очень приятно радует, и чемпионат очень сложный, его не так просто выиграть. В прошлый раз мы были фаворитами, но процентов было у нас меньше. Сейчас мы фавориты, и процентов у нас больше для того, чтобы стать чемпионами. Я считаю, что мы все будем делать для этого все, что в наших силах и не в наших тоже.

Но для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, там нужно еще смотреть, я не сильно разбираюсь в этих вопросах. Вот у нас Дарио [Срна] специалист по этим вопросам. Он все время говорит – и все время говорит не так, все время происходит не так. Он все время говорит, что вот нам нужно сделать вот так, вот так, вот так – и мы будем играть в Лиге Европы. Я потом узнаю – оказывается, мы там не играем и близко. Я ему: «Дарио…» Он говорит: «Ну вот, что-то я не то сделал».

То же самое он мне сейчас говорит за Лигу чемпионов – что нужно следить за чемпионатом Шотландии. Я не хочу ссылаться на Дарио, не хочу, чтобы он некомпетентно выглядел (смеются).

– Господин Дарио прав.

– Дарио мне сказал, что если Рейнджерс не выграет чемпионат – то мы можем попасть сразу в группу, и нам нужно болеть против Рейнджерс. Я не знаю, так это или не так, но знаю, что нам нужно болеть за Шахтер, чтобы мы играли в Лиге Чемпионов. А мы все-таки привыкли к гимну Лиги чемпионов. Мы всегда слушали этот гимн – и он нам идет, он нам к лицу.

– Перед матчем президент Вислы очень позитивно высказывался по поводу сотрудничества с Шахтером касательно арены. Вы второй раз уже посетили этот стадион. Как вы можете оценить атмосферу на нем?

– Могу сказать огромное спасибо руководству клуба, города и стране за теплый прием нашей команды, за теплый прием Украины. Польша очень сильно помогает нам выстоять и победить, чтобы Украина получила справедливый долгосрочный мир.

