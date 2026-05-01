ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»

Главный тренер Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после поражение от Кристал Пэлас (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций:

– Прежде всего я хотел бы поблагодарить своих футболистов, ведь сегодня мы играли перед 30 тысячами болельщиков, тогда как раньше, когда начинали с евроквалификации, выступали перед 2–3 тысячами. Именно мои игроки добились этого, поэтому им – спасибо. Что касается матча, хочу сказать, что мы много работали над длинными передачами и защитой структуры 4+1 против них. К сожалению, обе наших «шестерки» пошли на один и тот же верховой мяч, и мы пропустили из-за нарушения самого простого принципа футбола – недостаточной компактности. В то же время я довольно доволен уровнем нашей игры. У нас были свои решения, но мы должны были быстрее переводить мяч, не разыгрывая лишними передачами. Мы делали это медленно, а «Кристал Пэлас» привык играть против таких команд – даже против коллективов значительно более высокого уровня, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал». Они знают, как действовать в таких ситуациях. Итак, первое решение – менять фланг и темп, но мы делали это медленно. Также важными должны были быть действия наших центральных защитников во время прессинга соперника и рывки других игроков за спины сопернику, где мобильность была ключевой. К сожалению, когда мы оставались статичными, то облегчали жизнь сопернику с пятью футболистами в обороне. Несмотря на это, у нас было много голевых моментов. Мы довели игру до хорошего уровня, но они забили в тот момент, когда могли забить мы. Как уже сказал, я доволен прогрессом и тем, на какой уровень мы вывели нашу игру, но я недоволен деталями. Будем над этим работать и бороться. Это хороший урок для нас на будущее. На сегодняшний день – поздравляю «Кристал Пэлес». Но у нас в руках есть шанс войти в историю. Мы не сдадимся, это не в моем характере и не в характере «Шахтера». Мы не сдадимся и, как я говорил вчера, будем играть в свой футбол и посмотрим, что произойдет на следующей неделе.

– «Шахтер» пропустил самый быстрый гол в истории Лиги конференций. Как он повлиял на команду и чего вам не хватало?

– Все решают детали. «Кристал Пэлес» эффективно выполняет вбросы. Я всегда говорил своим игрокам: первый мяч после вброса не должен приводить к голу. Нужно обращать внимание на борьбу за второй мяч. В штрафной площади нужно переходить от зонной защиты к персональной опеке. В этом компоненте мы допустили ошибки. Длинные передачи, вторые мячи – все это мы обсуждали, это не было чем-то новым для нас. Что нас радует, – мы понимаем, где именно допустили ошибки. Я также знаю, где мои ошибки как тренера. Это дает нам надежду на будущее. Нужно признать, что у них есть сильные игроки, которые достигли высокого уровня и выступают за свои национальные сборные. Мы же команда молодых футболистов, которые еще развиваются и имеют светлое будущее. Если будем внимательнее к таким деталям, в будущем будем действовать лучше. Это касается и меня в противостоянии с тренером, который достиг высокого уровня. Я – молодой тренер, который еще развивается и учится. К сожалению, сегодня соперник нас переиграл.

– Сегодня мы снова увидели президента. Что это значит для команды?

– Могу сказать от всего сердца, что у нас фантастический президент. Это выдающийся человек – для игроков, для страны, для людей в целом. Он выполняет свою работу на высшем уровне. Мы не знаем, что будет в будущем: я могу пробыть здесь 20 лет или 3 дня – это футбол, это профессиональный мир. Но то, что Ахметов сделал для этой страны, его роль как человека, который является опорой для семьи «Шахтера», его готовность идти на жертвы – это очень важно. Я хорошо знаю, что он делает для страны, для военных. Мы все знаем о его видении, и я хотел бы поблагодарить его за поддержку сегодня. Его слова в раздевалке нас очень тронули. Надеюсь, жизнь отблагодарит его всей той красотой, которая есть в его сердце.

– Можем ли мы еще раз остановиться на ошибках «Шахтера» в этом матче? Что команде следует исправить перед вторым поединком?

– Мне стоило лучше предупредить своих футболистов. Как я уже говорил, «Кристал Пэлас» не чувствует себя так комфортно, когда играет против «Манчестер Сити» или «Арсенала». У них опытные исполнители и тренер, они знают, как действовать в таких моментах на этом уровне. Нас захватили эмоции игры. Мы делали слишком много завершающих передач, пытаясь быстрее завершить атаки. Я говорил игрокам перед матчем, что мы будем больше владеть мячом, однако это не должно вводить нас в заблуждение. Но мы могли сегодня победить. Я знал, что мы могли выиграть этот матч. Именно поэтому мы будем выигрывать в будущем. Сегодня наши футболисты уступили. Так же выглядело и после «Панатинаикоса». Но все видят, что они выиграют в будущем. Суть в контроле мяча и игры. Я всегда был поклонником Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолы. Я верю в тот футбол, в который играют их команды, и продолжаю придерживаться этой философии. Я стремлюсь контролировать игру через владение мячом. Слабые стороны такого стиля – это противостояние физически сильным командам в борьбе за вторые мячи, а также в переходных фазах. Мы будем работать над этими аспектами. И также над концентрацией.

– Хватит ли у «Шахтера» сил на ответный матч, учитывая невероятный график и сложную логистику?

– Что тут сказать? Я уже говорил об этом. Люди после ночных обстрелов отводят детей в школу, потом идут на работу. Они продолжают жить, ходят в кафе. Так можем ли мы искать оправдания в футболе? Да, это сложно. Очень сложно выступать на профессиональном уровне и играть в еврокубках. Но мы не прячемся за такими оправданиями. Если посмотреть на игру, мы могли сегодня победить. Теперь у нас впереди 15-часовая поездка на поезде. В воскресенье – дерби. Потом еще 15 часов на поезде и перелет в Лондон. Я даже не говорю о пересадках или паспортном контроле. Что я могу сказать своим игрокам, которым 18–19 лет? Могу ли я сказать им, что мы устали, или искать оправдания? Нет, мы должны бороться. Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол.

– В одном из вопросов вы уже упоминали Рината Ахметова. Успели ли вы увидеться с ним после игры? Если да, то как прошел разговор?

– Наш президент зашел в раздевалку. Он поздравил каждого футболиста отдельно. Он также осознает, что именно наши игроки привлекли сюда 30 тысяч болельщиков, тогда как раньше нас поддерживали лишь 2 тысячи. Поэтому он понимает, что у нас впереди большое будущее. Он сказал, что мы будем вместе и в победах, и в поражениях. И этим он показал, что является опорой для этой семьи.

