Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Анастасия Потапова. Полуфинал Мадрида. Видеообзор матча
01 мая 2026, 03:47
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Анастасию Потапову в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка выиграла матч со счетом 6:1, 2:6, 6:1 за 1 час и 36 минут. Марта в пятый раз сыграла против Анастасии и в третий раз одержала победу.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк впервые в карьере сыграет в финале соревнований категории WTA 1000. В решающем поединке Марта встретится с Миррой Андреевой.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 6:2, 1:6, 6:1

Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Мадрид видео теннисные видеообзоры
