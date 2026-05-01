Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером

Австрийский тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал пресс-конференцию после победы его подопечных над «Шахтером» в первом полуфинале Лиги конференций (3:1):

«Я очень рад и доволен игрой. Отдаю должное игрокам – они придерживались плана и очень усердно работали, каждый в обороне. Мы не дали сопернику много возможностей. Они представляли большую угрозу после стандартных положений, верно? Именно так мы и пропустили, но я думаю, что мы также были столь же опасны в атаке. Когда мы шли вперед, это всегда было очень угрожающе.

Меня очень поразила реакция команды после того, как мы пропустили ответный гол, потому что вдруг у нас возникло два или три голевых момента, но мы их не реализовали. А потом был длинный вброс с аута, и мы снова вышли вперед, после чего уже ждали своих моментов. Огромный вклад внесли игроки, вышедшие со скамейки запасных.

В целом мы очень довольны выступлением, но это лишь первый шаг. Я считаю, что дома мы должны сыграть еще лучше, чтобы выйти в финал.

Командный дух? Это невероятная группа людей, мужчин с характером. У нас царит сильный дух и настоящая сплоченность, и мы всегда верим в себя. Это не кнопка, которую можно нажать, чтобы включить – это то, что мы создавали месяцами и годами. Мы знаем, что всегда можем вернуться в игру и забить гол».

Ответный поединок состоится 7 мая в Лондоне.