Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
Лига конференций
01 мая 2026, 01:08 | Обновлено 01 мая 2026, 01:09
437
0

Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером

«Орлы» обыграли «горняков» со счетом 3:1

01 мая 2026, 01:08 | Обновлено 01 мая 2026, 01:09
437
0
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Австрийский тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал пресс-конференцию после победы его подопечных над «Шахтером» в первом полуфинале Лиги конференций (3:1):

«Я очень рад и доволен игрой. Отдаю должное игрокам – они придерживались плана и очень усердно работали, каждый в обороне. Мы не дали сопернику много возможностей. Они представляли большую угрозу после стандартных положений, верно? Именно так мы и пропустили, но я думаю, что мы также были столь же опасны в атаке. Когда мы шли вперед, это всегда было очень угрожающе.

Меня очень поразила реакция команды после того, как мы пропустили ответный гол, потому что вдруг у нас возникло два или три голевых момента, но мы их не реализовали. А потом был длинный вброс с аута, и мы снова вышли вперед, после чего уже ждали своих моментов. Огромный вклад внесли игроки, вышедшие со скамейки запасных.

В целом мы очень довольны выступлением, но это лишь первый шаг. Я считаю, что дома мы должны сыграть еще лучше, чтобы выйти в финал.

Командный дух? Это невероятная группа людей, мужчин с характером. У нас царит сильный дух и настоящая сплоченность, и мы всегда верим в себя. Это не кнопка, которую можно нажать, чтобы включить – это то, что мы создавали месяцами и годами. Мы знаем, что всегда можем вернуться в игру и забить гол».

Ответный поединок состоится 7 мая в Лондоне.

Оливер Гласнер Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: BBC
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем