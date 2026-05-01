  Туран принял первое решение после болезненного поражения от Кристал Пэлас
01 мая 2026
1518
0

Туран принял первое решение после болезненного поражения от Кристал Пэлас

Тренер привел команду, чтобы поблагодарить болельщиков

01 мая 2026, 00:24 |
1518
0
Туран принял первое решение после болезненного поражения от Кристал Пэлас
ФК Шахтер. Арда Туран

В четверг, 30 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором «Шахтер» принимал в Кракове «Кристал Пэлас». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Лондонцы открыли счет уже на 21-й секунде благодаря голу Сарра. Во втором тайме Олег Очеретько сравнял счет, но голы Даичи Камада и Йорген Ларсен принесли победу гостям.

По окончании встречи турецкий наставник «Шахтера» Арда Туран повел всю команду к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, посетивших матч в Польше.

Дмитрий Олийченко
