«Это точно он?» В Англии не узнали украинца на поле во время матча Шахтера

Британское издание BBC высоко оценило выступление украинского вратаря Дмитрия Ризныка в матче против «Кристал Пэлас» (1:3).

Журналисты отметили, что вратарь провел выдающийся поединок, продемонстрировав реакцию и уверенность на высшем уровне.

«Вратарь украинской команды провел просто феноменальный матч. Это точно был Ризнык? А не Давид де Хеа? Именно такие матчи в свое время он проводил в составе «Манчестер Юнайтед», когда был в настоящем кураже.

К сожалению для Ризныка, даже такое выступление не помогло его команде избежать поражения. Впрочем, упрекать себя за результат ему точно не стоит», – отмечает BBC.