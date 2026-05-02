Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это точно он?» В Англии не узнали украинца на поле во время матча Шахтера
Сборная УКРАИНЫ
02 мая 2026, 09:02 |
771
0

«Это точно он?» В Англии не узнали украинца на поле во время матча Шахтера

Ризнык поразил британские СМИ

02 мая 2026, 09:02 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Британское издание BBC высоко оценило выступление украинского вратаря Дмитрия Ризныка в матче против «Кристал Пэлас» (1:3).

Журналисты отметили, что вратарь провел выдающийся поединок, продемонстрировав реакцию и уверенность на высшем уровне.

«Вратарь украинской команды провел просто феноменальный матч. Это точно был Ризнык? А не Давид де Хеа? Именно такие матчи в свое время он проводил в составе «Манчестер Юнайтед», когда был в настоящем кураже.

К сожалению для Ризныка, даже такое выступление не помогло его команде избежать поражения. Впрочем, упрекать себя за результат ему точно не стоит», – отмечает BBC.

По теме:
Шахтер никогда не отыгрывал 2 гола после первого матча в еврокубках
«Хочу показать свой контент». Экс-звезда Шахтера зарабатывает на OnlyFans
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Дмитрий Ризнык Кристал Пэлас Йожеф Сабо Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 01 мая 2026, 10:07 2
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен

Титульный бой в супертяжелом весе состоится 23 мая возле пирамид в египетской Гизе

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 14
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Кварцяный выступил с заявлением об Ахметове после матч с Кристал Пэлес
Футбол | 02.05.2026, 05:32
Кварцяный выступил с заявлением об Ахметове после матч с Кристал Пэлес
Кварцяный выступил с заявлением об Ахметове после матч с Кристал Пэлес
Жирона – Мальорка – 0:1. Симуляция Цыганкова. Видео гола и обзор
Футбол | 02.05.2026, 01:34
Жирона – Мальорка – 0:1. Симуляция Цыганкова. Видео гола и обзор
Жирона – Мальорка – 0:1. Симуляция Цыганкова. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 21
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 27
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
01.05.2026, 13:06 10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем