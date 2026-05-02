Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год

Капитан «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш отстранен от футбола на один год.

Как сообщила Турецкая футбольная федерация, 31-летний полузащитник наказан за деятельность, связанную со ставками. В результате Яндаш не сможет участвовать в официальных матчах в течение 12 месяцев.

В стамбульском клубе уже отреагировали на это решение, резко раскритиковав его. В «Фенербахче» заявили, что санкции являются преждевременными и несправедливыми, ведь уголовное производство еще не завершено.

Ожидается, что «Фенербахче» подаст апелляцию, пытаясь обжаловать дисквалификацию своего капитана.