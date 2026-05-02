Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Турция
02 мая 2026
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год

Яндаш из «Фенербахче» получил годичную дисквалификацию за ставки

Getty Images/Global Images Ukraine. Мерт Хакан Яндаш

Капитан «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш отстранен от футбола на один год.

Как сообщила Турецкая футбольная федерация, 31-летний полузащитник наказан за деятельность, связанную со ставками. В результате Яндаш не сможет участвовать в официальных матчах в течение 12 месяцев.

В стамбульском клубе уже отреагировали на это решение, резко раскритиковав его. В «Фенербахче» заявили, что санкции являются преждевременными и несправедливыми, ведь уголовное производство еще не завершено.

Ожидается, что «Фенербахче» подаст апелляцию, пытаясь обжаловать дисквалификацию своего капитана.

По теме:
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Фенербахче
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем