Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год

Яндаш из «Фенербахче» получил годичную дисквалификацию за ставки
Капитан «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш отстранен от футбола на один год.
Как сообщила Турецкая футбольная федерация, 31-летний полузащитник наказан за деятельность, связанную со ставками. В результате Яндаш не сможет участвовать в официальных матчах в течение 12 месяцев.
В стамбульском клубе уже отреагировали на это решение, резко раскритиковав его. В «Фенербахче» заявили, что санкции являются преждевременными и несправедливыми, ведь уголовное производство еще не завершено.
Ожидается, что «Фенербахче» подаст апелляцию, пытаясь обжаловать дисквалификацию своего капитана.
