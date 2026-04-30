Компани обратился к болельщикам Баварии, купившим билеты на матч с ПСЖ

30 апреля 2026, 23:11 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Если кто-то купил билет и плохо себя чувствует в день игры, оставайтесь дома и отдайте свой билет самым здоровым людям, которые могут помочь этой крепости, которой является «Альянц Арена». Мы должны выиграть этот матч, и нам нужна поддержка 75 000 человек», – заявил главный тренер «Баварии».

Мюнхенцы сыграют против «ПСЖ» в среду 6 мая. Первый поединок этих команд в Париже закончился со счетом 5:4 в пользу команды Луиса Энрике.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного покрасовалась на улицах Парижа
ФАБРЕГАС: «ПСЖ – Бавария – лучший матч в моей жизни»
Названа команда недели в Лиге чемпионов: доминация ПСЖ и Баварии
Руслан Полищук Источник: Bavarian Football Works
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 30 апреля 2026, 22:26 0
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве с Нидерландами

ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 30 апреля 2026, 17:54 14
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ

Риццоли считает, что фол на Траоре в матче Заря – Шахтер был

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 22:59
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Популярные новости
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 103
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
