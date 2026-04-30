Компани обратился к болельщикам Баварии, купившим билеты на матч с ПСЖ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Если кто-то купил билет и плохо себя чувствует в день игры, оставайтесь дома и отдайте свой билет самым здоровым людям, которые могут помочь этой крепости, которой является «Альянц Арена». Мы должны выиграть этот матч, и нам нужна поддержка 75 000 человек», – заявил главный тренер «Баварии».

Мюнхенцы сыграют против «ПСЖ» в среду 6 мая. Первый поединок этих команд в Париже закончился со счетом 5:4 в пользу команды Луиса Энрике.