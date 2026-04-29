ВИДЕО. Реакция Компани и Энрике после безумного матча Лиги чемпионов

Во вторник, 28 апреля 2026 года, состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов между парижским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев поля.

Луис Энрике признается, что опустошен эмоционально, а Венсан Компани называет опыт пребывания за пределами поля «катастрофой».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

