ВИДЕО. Реакция Компани и Энрике после безумного матча Лиги чемпионов
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
Во вторник, 28 апреля 2026 года, состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов между парижским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев поля.
Луис Энрике признается, что опустошен эмоционально, а Венсан Компани называет опыт пребывания за пределами поля «катастрофой».
Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
