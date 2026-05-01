Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Украинская ассоциация футболу и Футбольная ассоциация Королевства Нидерландов подписали Меморандум о сотрудничестве, положив начало новому этапу взаимодействия между двумя федерациями.

Документ был подписан накануне 76-го Конгресса ФИФА в Ванкувере президентами и генеральными секретарями обеих ассоциаций: Андреем Шевченко и Игорем Грищенко со стороны УАФ, Франком Пааувом и Гейсом де Йонгом – со стороны Нидерландов.

Подписание Меморандума является особенно знаковым шагом: ФА Королевства Нидерландов заключает подобные соглашения крайне редко. Для УАФ это уже очередной меморандум с одной из ведущих футбольных ассоциаций мира, что подтверждает рост международного авторитета украинского футбола.

Партнерство будет охватывать подготовку тренеров, детско-юношеский и женский футбол, футбольное управление и общую организацию футбольной деятельности. Отдельным важным направлением станет дигитализация – сфера, в которой нидерландская ассоциация является одним из мировых лидеров. УАФ и ФА Королевства Нидерландов уже имеют успешный опыт обмена в этом направлении, ведь цифровая трансформация является одним из приоритетов развития украинского футбола.

Для нидерландской стороны подписание документа также является признанием исключительной устойчивости, которую демонстрирует украинский футбол в последние годы. Несмотря на длительные вызовы, с которыми сталкивается страна, УАФ продолжает обеспечивать развитие футбола на высоком уровне, что произвело значительное впечатление на европейское футбольное сообщество.

Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул важность международного сотрудничества.

«Мы высоко ценим дружбу и поддержку ФА Королевства Нидерландов. Это соглашение открывает новые возможности для обмена опытом, повышения профессионального уровня наших специалистов и построения еще более сильного украинского футбола в будущем», – сказал Шевченко.