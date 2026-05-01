Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Сборная УКРАИНЫ
01 мая 2026, 08:23
12772
8

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве с Нидерландами

01 мая 2026, 08:23 |
12772
8 Comments
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
УАФ. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футболу и Футбольная ассоциация Королевства Нидерландов подписали Меморандум о сотрудничестве, положив начало новому этапу взаимодействия между двумя федерациями.

Документ был подписан накануне 76-го Конгресса ФИФА в Ванкувере президентами и генеральными секретарями обеих ассоциаций: Андреем Шевченко и Игорем Грищенко со стороны УАФ, Франком Пааувом и Гейсом де Йонгом – со стороны Нидерландов.

Подписание Меморандума является особенно знаковым шагом: ФА Королевства Нидерландов заключает подобные соглашения крайне редко. Для УАФ это уже очередной меморандум с одной из ведущих футбольных ассоциаций мира, что подтверждает рост международного авторитета украинского футбола.

Партнерство будет охватывать подготовку тренеров, детско-юношеский и женский футбол, футбольное управление и общую организацию футбольной деятельности. Отдельным важным направлением станет дигитализация – сфера, в которой нидерландская ассоциация является одним из мировых лидеров. УАФ и ФА Королевства Нидерландов уже имеют успешный опыт обмена в этом направлении, ведь цифровая трансформация является одним из приоритетов развития украинского футбола.

Для нидерландской стороны подписание документа также является признанием исключительной устойчивости, которую демонстрирует украинский футбол в последние годы. Несмотря на длительные вызовы, с которыми сталкивается страна, УАФ продолжает обеспечивать развитие футбола на высоком уровне, что произвело значительное впечатление на европейское футбольное сообщество.

Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул важность международного сотрудничества.

«Мы высоко ценим дружбу и поддержку ФА Королевства Нидерландов. Это соглашение открывает новые возможности для обмена опытом, повышения профессионального уровня наших специалистов и построения еще более сильного украинского футбола в будущем», – сказал Шевченко.

По теме:
Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(79)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Подивимось чи будуть якісь результати з цих всіх домовленостей 
Ответить
+1
Нові командировочні 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ответить
0
Мдааа… Так распиарить договор «ни о чем»🤦🏻 Это типа: о как Шевченко работает не покладая рук🤣🤣🤣
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
А він все меморандуми підписує
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем