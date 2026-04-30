  4. Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
30 апреля 2026, 21:22 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:27
5039
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

30 апреля 2026, 21:22 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:27
5039
16 Comments
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
УАФ. Андреа Мальдера

Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу ситуации с поиском нового главного тренера для сборной Украины по футболу.

По его словам, в футбольной среде обсуждается кандидатура итальянского специалиста Андре Мальдеры, которого хочет назначить бывший руководитель сборной и президент УАФ Андрей Шевченко.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Так Шевченко обрав? Або Циганик так каже? Або каже , що тільки обговорюють? Чи то автор так хоче? Бо жодної конкретики в тексті немає.
Циганику Шевченко особисто доповів своє рішення,
Циганик на ютубі прозвиздів,
Олійченко зі слів Циганика тут написав.
Яка конкретика ще комусь треба?
Це точно !!!!
Циганик ты уже утверждал, что Ребров останется.
Шевченко не париться за результат, просто дає своїм друзям рубати велике бабло.
У нас на подходе веер потенциальных коучей: Коноплянка, Селезнёв, Зинченко, Милевский, ну Мудрик уже тоже без работы, так что переживать нечего всё ок 😇😇😇
Всі за Маркевича, тільки Шева бредить італійцями,Маркевич заслуговує більше, аніж всі разом взяті!! Очевидне рішення,а він якихось ноунеймів шукає,тьфу дурака кусок!!!
Йдіть оба в сраку
Тупорылый клоун. Своего дружка впихнуть и похрен на результаты. Тип никогда не был полноценным тренером, давайте его в сборную запихаем.Фу нахер
Уже одного своего кореша-кума выбрал, спасибо, больше не надо.
Суки, дайте шанс Маркевичу, это ваш последний шанс сделать что-то хорошее на своих постах.
А звучить якби призначив. Хоча це типу написав твір на тему хто кращий тренер для України. Із розряду to my mind чи Лондон із кепітел оф грейт брітейн
І тут Свинарчуки. Цю країну нічого вже мабуть не врятує.
Именно этот тренер вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпа Европы, Шева тогда чисто номинально числился главным тренером.
Та можна обох призначити. Маркевич - головний, Мальдера - помічник
