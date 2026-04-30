Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Президент УАФ хочет назначить Мальдеру
Журналист Игорь Цыганык высказался по поводу ситуации с поиском нового главного тренера для сборной Украины по футболу.
По его словам, в футбольной среде обсуждается кандидатура итальянского специалиста Андре Мальдеры, которого хочет назначить бывший руководитель сборной и президент УАФ Андрей Шевченко.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Циганик на ютубі прозвиздів,
Олійченко зі слів Циганика тут написав.
Яка конкретика ще комусь треба?
Суки, дайте шанс Маркевичу, это ваш последний шанс сделать что-то хорошее на своих постах.