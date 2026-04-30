ФАБРЕГАС: «ПСЖ – Бавария – лучший матч в моей жизни»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас до сих пор под впечатлением от полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (5:4).

«Если ты тренер одной из двух команд, тебе может быть немного сложнее, но когда ты приходишь как зритель и представляешь себе великолепный матч… Я не мог представить себя там, наблюдающим за такой игрой сверху. Думаю, я увидел лучший матч в моей жизни в качестве футбольного болельщика», – заявил испанский тренер.

«Мне понравилось. Это показало мне, куда движется современный футбол». В итоге я увидел не столько командную тактику, сколько индивидуальную. Прессинг, выходы один на один… Олисе раз 50 обернулся, чтобы понять, что ему нужно делать. Я многому научился на этом матче. Радость для всех», – добавил Фабрегас.

«Комо» испанца также может попасть в Лигу чемпионов, отставая на три очка от заветного четвертого места Серии А.