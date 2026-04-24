Фаворит на должность тренера Челси получил «вольную» в своем клубе

Испанский тренер Сеск Фабрегас проводит второй подряд успешный сезон с «Комо» и может сенсационно вывести свою команду в Лигу чемпионов. Еще в 2019 году клуб выступал в четвертом дивизионе итальянского футбола.

38-летний специалист рассматривается в качестве потенциального наставника «Челси», который уволил Лиама Росеньора после серии сухих поражений. И руководство итальянского клуба обещает не мешать потенциальной сделке.

«Если это его устроит, то это его дело. Вы хотите, чтобы ваши сотрудники оставались с вами как можно дольше, но в конце концов, мы не являемся его владельцами, и он может уйти в «Челси», если захочет», – сказал президент клуба Мирван Суварсо.

Заявивший об уходе из «Борнмута» Андони Ираола также считается одним из главных кандидатов в «Челси», наряду с бывшими игроками «синих» Фрэнком Лэмпардом и Филипе Луисом, а также наставником «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером, который также намерен сменить место работы.

За пять лет в «Челси» Фабрегас выиграл два чемпионата Англии, Кубок и Кубок лиги, а также Лигу Европы.