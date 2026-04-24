  4. Фаворит на должность тренера Челси получил «вольную» в своем клубе
24 апреля 2026, 18:16
1626
Фаворит на должность тренера Челси получил «вольную» в своем клубе

Комо не будет мешать карьере Сеска Фабрегаса

24 апреля 2026, 18:16 |
1626
Фаворит на должность тренера Челси получил «вольную» в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Испанский тренер Сеск Фабрегас проводит второй подряд успешный сезон с «Комо» и может сенсационно вывести свою команду в Лигу чемпионов. Еще в 2019 году клуб выступал в четвертом дивизионе итальянского футбола.

38-летний специалист рассматривается в качестве потенциального наставника «Челси», который уволил Лиама Росеньора после серии сухих поражений. И руководство итальянского клуба обещает не мешать потенциальной сделке.

«Если это его устроит, то это его дело. Вы хотите, чтобы ваши сотрудники оставались с вами как можно дольше, но в конце концов, мы не являемся его владельцами, и он может уйти в «Челси», если захочет», – сказал президент клуба Мирван Суварсо.

Заявивший об уходе из «Борнмута» Андони Ираола также считается одним из главных кандидатов в «Челси», наряду с бывшими игроками «синих» Фрэнком Лэмпардом и Филипе Луисом, а также наставником «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером, который также намерен сменить место работы.

За пять лет в «Челси» Фабрегас выиграл два чемпионата Англии, Кубок и Кубок лиги, а также Лигу Европы.

По теме:
Лэмпард дал окончательный ответ по работе в Челси
Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил
Ванат входит в топ-10 лучших бомбардиров в выездных матчах Ла Лиги
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Футбол | 24 апреля 2026, 10:12 12
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину

Футболист продолжит играть в Азербайджане

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 08:56 25
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины

Известный тренер хочет тренировать команду

Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 15:44
Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
Тренер Трабзонспора сообщил, что клуб останется без игрока сборной Украины
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 24.04.2026, 09:32
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
Футбол | 24.04.2026, 09:51
Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
Шахтер будет бороться с Ман Сити за игрока, который стоит 100 млн евро
я бы сделал ставку на Гласнера.
с Фабрегасом может получиться то же что с Росеньором. Успех саутсайдером это одно, а при переходе в гранд не всегда срабатывает. Гласнер более системный.
Популярные новости
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 18
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
