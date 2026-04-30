  4. Игрок юниорской сборной Украины перенес операцию и выбыл на длительный срок
30 апреля 2026, 20:58 |
95
0

Игрок юниорской сборной Украины перенес операцию и выбыл на длительный срок

Николай Киричок попал на длинный больничный

30 апреля 2026, 20:58 |
95
0
Игрок юниорской сборной Украины перенес операцию и выбыл на длительный срок
ФК Рух. Николай Киричок

Как стало известно Sport.ua, защитнику «Руха» Николаю Киричку, принадлежащему «Карпатам», была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена.

По имеющейся информации, игрок юниорской сборной Украины вернется в строй через 9 месяцев.

В текущем сезоне 19-летний Николай Киричок провел четыре поединка в составе «Руха» и один – за «Карпаты». С «зелено-белыми» он связан контрактом до 30 июня 2028 года.

инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Николай Киричок травма колена операция на колене Карпаты Львов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
