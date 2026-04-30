Игрок юниорской сборной Украины перенес операцию и выбыл на длительный срок
Николай Киричок попал на длинный больничный
Как стало известно Sport.ua, защитнику «Руха» Николаю Киричку, принадлежащему «Карпатам», была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена.
По имеющейся информации, игрок юниорской сборной Украины вернется в строй через 9 месяцев.
В текущем сезоне 19-летний Николай Киричок провел четыре поединка в составе «Руха» и один – за «Карпаты». С «зелено-белыми» он связан контрактом до 30 июня 2028 года.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 22
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ
Футбол | 30 апреля 2026, 07:35 20
Тренер заявил, что готов возглавить команду
Футбол | 30.04.2026, 09:34
Футбол | 30.04.2026, 19:17
Футбол | 30.04.2026, 12:29
Популярные новости
29.04.2026, 22:37 58
29.04.2026, 09:16 3
29.04.2026, 11:01 1
29.04.2026, 12:27 11
29.04.2026, 16:02 15
29.04.2026, 17:33 102
30.04.2026, 08:10 15