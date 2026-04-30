Игрок юниорской сборной Украины перенес операцию и выбыл на длительный срок

Как стало известно Sport.ua, защитнику «Руха» Николаю Киричку, принадлежащему «Карпатам», была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена.

По имеющейся информации, игрок юниорской сборной Украины вернется в строй через 9 месяцев.

В текущем сезоне 19-летний Николай Киричок провел четыре поединка в составе «Руха» и один – за «Карпаты». С «зелено-белыми» он связан контрактом до 30 июня 2028 года.