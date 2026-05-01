Легенда Динамо и сборной Украины остался без работы

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский откровенно рассказал о своем нынешнем положении после ухода из клуба.

Во время беседы с блогершей Шовковский кратко ответил на вопрос о своей деятельности

«Я сейчас нигде не работаю. Я безработный», – сказал экс-вратарь сборной Украины.

Напомним, тренер покинул «Динамо» в конце 2025 года после серии неудачных результатов, хотя ранее приводил команду к чемпионству. После этого он сообщал, что остался работать в структуре клуба.