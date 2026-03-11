Суркис нашел новое место работы для легенд Динамо Шовковского и Гусева

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что остался в киевском клубе после отставки и занимает должность советника президента клуба Игоря Суркиса.

– Предлагало ли Динамо вам остаться на работе в структуре клуба или в каком-либо другом амплуа?

– Пока что я, как советник президента.

– Как и Олег Гусев?

— Да.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.