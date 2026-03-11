Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 22:36 |
Суркис нашел новое место работы для легенд Динамо Шовковского и Гусева

Оба работают советниками президента киевского клуба

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что остался в киевском клубе после отставки и занимает должность советника президента клуба Игоря Суркиса.

– Предлагало ли Динамо вам остаться на работе в структуре клуба или в каком-либо другом амплуа?

– Пока что я, как советник президента.

– Как и Олег Гусев?

— Да.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

Александр Шовковский Олег Гусев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Олійніченко, ти  вже запарив. Угамані свої таланти!!!!! Візьми відпустку, тьолку заведи якусь. Залиш той інтернет у спокої!
