АНДРИЕВСКИЙ: «Еще зимой говорил, что Бавария выиграет Лигу чемпионов»
Александр Андриевский отметил, что впереди у «Полесья» пять финалов
Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский поделился впечатлениями от полуфинала Лиги чемпионов и рассказал о подготовке к игре с «Металлистом 1925».
– Ты Джеймс Бонд? Приехал на базу на Aston Martin?
– Да.
– Как отдохнули на выходных?
– Да нормально, спокойно, дома был целый день.
– Футбол «ПСЖ» – «Бавария» смотрел вечером?
– Конечно. Я же вам зимой говорил, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов. Конечно, выиграет или «ПСЖ».
– О чем свидетельствует счет 5:4, что с обороной беда?
– Как там Игорь Цыганык сказал об игре «Кривбасс» – «Динамо»? Когда много голов забивают, то мало качества.
– Матч «Бавария» – «ПСЖ» чуть не дотягивает до игры «Кривбасс» – «Динамо»?
– Немножко, да, на два гола. Но там атака с обеих сторон очень сильна. Было очень любопытно наблюдать.
– С новыми силами в новую рабочую неделю?
– Да, пять финалов.
– Какие мысли о «Металлисте 1925»?
– Готовимся. За «Металлист 1925» три очка такие же, как и за «Оболонь». Готовимся в обычном режиме, но понимаем, что будет сложно. Сильный соперник.
«Металлист 1925» и «Полесье» сыграют в воскресенье, в 15:30.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
