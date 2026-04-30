  4. АНДРИЕВСКИЙ: «Еще зимой говорил, что Бавария выиграет Лигу чемпионов»
30 апреля 2026, 20:08 |
АНДРИЕВСКИЙ: «Еще зимой говорил, что Бавария выиграет Лигу чемпионов»

Александр Андриевский отметил, что впереди у «Полесья» пять финалов

ФК Полесье. Александр Андриевский

Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский поделился впечатлениями от полуфинала Лиги чемпионов и рассказал о подготовке к игре с «Металлистом 1925».

– Ты Джеймс Бонд? Приехал на базу на Aston Martin?

– Да.

– Как отдохнули на выходных?

– Да нормально, спокойно, дома был целый день.

– Футбол «ПСЖ» – «Бавария» смотрел вечером?

– Конечно. Я же вам зимой говорил, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов. Конечно, выиграет или «ПСЖ».

– О чем свидетельствует счет 5:4, что с обороной беда?

– Как там Игорь Цыганык сказал об игре «Кривбасс» – «Динамо»? Когда много голов забивают, то мало качества.

– Матч «Бавария» – «ПСЖ» чуть не дотягивает до игры «Кривбасс» – «Динамо»?

– Немножко, да, на два гола. Но там атака с обеих сторон очень сильна. Было очень любопытно наблюдать.

– С новыми силами в новую рабочую неделю?

– Да, пять финалов.

– Какие мысли о «Металлисте 1925»?

– Готовимся. За «Металлист 1925» три очка такие же, как и за «Оболонь». Готовимся в обычном режиме, но понимаем, что будет сложно. Сильный соперник.

«Металлист 1925» и «Полесье» сыграют в воскресенье, в 15:30.

Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
